“O bağlama, Ahmet Hakan’ın elinde kaldı”

yeniakit.com.tr Akit TV’de Fatin Dağıstanlı’nın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlara gelen Manşetlerin Dili programında, yine gündemi belirleyecek açıklamalar yapıldı.

Gazete manşetlerinin konuşulduğu programda, Cumhuriyet’in İmam Hatipler hakkındaki yalan haberi de masaya yatırıldı, ardından aynı gazetenin “yalan haber” hakkındaki manşeti de konşuldu. Ayrıca AK Parti’nin medyanın yüzde 95’ini elde tuttuğu iddiası da, Fatin Dağıstanlı’nın önündeki gazeteleri saymasıyla kısa sürede çürütüldü. Dağıstanlı, önündeki gazeteleri tek tek saydı. Muhalif gazete sayısı 7 iken, AK Parti’yi destekleyen veya destekliyor izlenimi uyandıran gazetelerden ise 8 tane sayıldı.

Bunun üzerine Karahasanoğlu, Hürriyet’in de muhaliften sayılmadığını belirtti ve Ahmet Hakan’ın Gezi Parkı eylemleri sırasında, dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan için yazdıklarını hatırlattı, Erdoğan’a karşı bel altı vuruşlar yapıldığı halde Cumhurbaşkanının sürekli başarı elde ettiğini söyledi.

Dağıstanlı ise, AK Parti’ye ve Erdoğan’a karşı HDP’nin sevimli gösterilmeye çalışıldığı dönemde Ahmet Hakan’ın CNN’de Selahattin Demirtaş’ı canlı yayına çıkardığını hatırlattı. Dağıstanlı, “Selahattin Demirtaş’a çaldırdığı saz onun elinde kaldı. Onun elindeki saz, ona kaldı.” dedi.