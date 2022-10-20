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İSLAM O artık bizden biri! 6 ay için geldi, İslam’la şereflendi
İSLAM

O artık bizden biri! 6 ay için geldi, İslam’la şereflendi

6 ay için öğrenci olarak Kocaeli Başiskele'ye gelen Kolombiyalı Mariya Madina, Müslüman olup Zeynep Medine ismini aldı.

Yeniakit Publisher
2022-10-20 15:19:00 - 2022-10-20 15:21:13
O artık bizden biri! 6 ay için geldi, İslam’la şereflendi

Öğrenci programları çerçevesinde Kolombiyalı öğrenci Mariya Madina Kocaeli’nin Başiskele ilçesine geldi. 6 aylığına gelen Madina, öğrenciliğinin yanı sıra İslamiyeti araştırdı. Çevresinin de rehberliğiyle İslam dinini seçen Madina için Başiskele Barbaros Camii’nde ihtida töreni yapıldı. Mariya Madina’ya Başiskele Din Görevlileri Derneği Başkanı ve Barbaros Camii İmamı Kadir Çelikiz tarafından mealli Kur’an-ı Kerim ve ilmihal hediye edildi. Müslüman olduktan sonra Mariya Madina’nın ismi Zeynep Medine oldu.

Öte yandan, Zeynep Medine’nin Müslümanlığı seçtikten sonra Kolombiya’ya döndüğü 2 ay içerisinde Türkiye’ye döneceği öğrenildi. Ailesiyle beraber geleceği Türkiye’de Başiskele Müftülüğünde program düzenleneceği öğrenildi. Mezun olduktan sonra mühendisliğe başlayan Zeynep Medine, İstanbul Kartal’da ithalat ve ihracat yapan bir firmada çalışmaya başlayacak.

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