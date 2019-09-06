‘O arkadaşlar mert olamadı’

Mustafa Şaşmaztürk Ankara

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Ahmet Davutoğlu ve arkadaşlarının yeni parti hareketi ve partiden ihracına ilişkin Ankara Temsilcimiz Hacı Yakışıklı’ya çarpıcı açıklamalarda bulundu. İhracı konuşulan isimlerin net ve mert olması gerektiğini söyleyen Elitaş, “Son dönemde yapılan bu hareketler; içerisinde olup partiyi yıpratma hareketleridir. İnsan net olmalıdır. ‘AK Parti’nin politikalarını beğenmiyorum, Tayyip Erdoğan ile problemim var’ diye açıklama yapıp, ‘Ben yeni parti kuruyorum’ diyerek ortaya çıkmaları mertçe davranış şekli olurdu” dedi.

Siyaset sırça köşk değil

Mustafa Elitaş, şöyle devam etti: “İçinde bulunduğu partinin aleyhinde propaganda yapmak etik davranış şekli değildir. Açıkçası partilerini kuracaklarsa bugüne kadar yapanlar olmuştur. Siyaset öyle bir noktaya başkaları tarafından getirilenlerin o sırça köşke oturduktan sonra aynı şekilde devam edecekleri, arkasında bir fikri olmadan hareket edecekleri bir zemin değildir. Bir partiyi belli bir noktaya getirmek, vatandaştan teveccüh kazanabilmek ilkeler doğrultusunda ve ortak aklın hareketi ile birlikte ortaya çıkan iştir ve bu Cumhuriyet tarihinde AK Parti hareketi en uzun dönemde iktidarda kalma başarısı gösteriyorsa kurulduğu ilkeler içerisinde devam ettiğinin en açık göstergesidir. Kamuoyundan fazla bir alıcı olacağını tahmin etmiyorum. 66-67 tane siyasi parti var. Bunların kuracağı da 68. parti olur.”

Hırs ülkenin önüne geçti

Elitaş, olan biteni de şöyle aktardı: “Eğer bir siyasi partinin üyesi siyasi partiyi rencide edici, yaralayıcı yada kamuoyu nezdinde küçük düşürücü bir faaliyet içerisinde bulunuyorsa siyasi partiler normal şartlar altında bu kişinin parti ile olan bağlarının kopması gerektiğini ifade edebilir. Bu 4 isim AK Parti üzerinde yıpratıcı faaliyetlerin içine girdiği için MYK’da disiplin kuruluna sevk edildiler.” Elitaş sözlerini şöyle tamamladı: “Hırs uğruna AK Parti’yi, iktidarı yıpratmak için böyle bir eylemin içinde bulunmak, Türkiye’ye büyük zarar verir. Başbakanlık yapmış bir kişinin ihtirası maalesef milli değerlerin önüne geçiyor. Umarım aklıselim içerisinde hareket ederler.”