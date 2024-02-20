  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Seçim öncesi son çırpınışlar! Hüseyin Baş: Atatürk'ün soyu Peygamber'e dayanıyor

Hollanda faşistinden küfürbaz Feyza’ya destek!

Refah'a sığınan Gazzeliler ölüme mi terk edilecek? Mısır sınırdaki çitlere dikenli tel yerleştirdi!

Meta, İrlanda Basketbol Federasyonunun hesabını 'yanlışlıkla' kapatmış mış! Yav he he...

CHP yandaşı Nevşin Mengü'den Murat Kurum itirafı!

Sıfır kilometre Renault markası: Herkes satın almaya başladı bile!

ABD basını Erdoğan'ın başarısına dikkat çekti! 'Beyaz Saray Türkiye'ye boyun eğdi'

Protesto edildi! Çekya devleti şokta: Çek çiftçilerle Ukrayna yanlısı aktivistlerden büyük tepki!

TCG'ye uçaklar nasıl inecek?

Piyasalarda 'Muhteşem Yedili' etkisi: yapay zeka trendi piyasaları da hareketlendirdi!
Ekonomi O Arap ülkesinden Türkiye'ye 1 milyon insan gelecek
Ekonomi

O Arap ülkesinden Türkiye'ye 1 milyon insan gelecek

Yeniakit Publisher
2024-02-20 07:54:00 - 2024-02-20 07:58:13
O Arap ülkesinden Türkiye'ye 1 milyon insan gelecek

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye 1 milyon turist beklediklerini söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, 2022’de 500 bin, 2023’te 800 bin Suudi Arabistanlı ziyaretçinin Türkiye’yi ziyaret ettiğini aktararak, bu yıl 1 milyon Suudi Arabistanlı turist gelmesini umduklarını söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ev sahipliğinde, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) organizasyonuyla düzenlenen Türkiye-Suudi Arabistan Yatırım ve İş Forumu’nda gerçekleştirilen panelde, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Suudi Arabistan Krallığı Yatırım Bakanı Khalid A. Al Falih, Suudi Arabistan Krallığı Turizm Bakanı Ahmed Al Khateeb konuşma yaptı.

Bakan Mehmet Ersoy, 2022’de 500 bin, 2023’te 800 bin Suudi Arabistanlı ziyaretçinin Türkiye’ye geldiğini, bu yıl ise 1 milyon Suudi Arabistanlı turist geleceğini umduklarını belirterek, “Türk vatandaşları için uygulanan elektronik vize sayesinde Türk vatandaşlarının Suudi Arabistan ziyareti arttı. Biz Suudi Arabistanlı misafirlerimiz için vize uygulamasını kaldırdık. Bunun da ziyaretçi sayısını artıracağını düşünüyorum.” dedi.

Paneldeki konuşmaların ardından turizm alanında iş birliği protokolleri imzalandı.

Bakan Ersoy forumda Suudi Arabistan Turizm Bakanı Ahmed Al Khateeb ile ikili görüşme de gerçekleştirdi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Al Khateeb ile iki ülke arasındaki turizm hareketliliğinin artırılmasına yönelik değerlendirmelerde bulunduklarını belirten Ersoy " Suudi Arabistan’da Türk turistlerin ilgisini çekebilecek projelerin hayata geçirilmesini ve tarihî Türk yapılarının layıkıyla turizme kazandırılmasını arzu ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'den SİHA alacağını duyuran Suudi Arabistan'dan olay karar! Gidip Asya ülkesiyle anlaştılar
Türkiye'den SİHA alacağını duyuran Suudi Arabistan'dan olay karar! Gidip Asya ülkesiyle anlaştılar

Teknoloji

Türkiye'den SİHA alacağını duyuran Suudi Arabistan'dan olay karar! Gidip Asya ülkesiyle anlaştılar

Suudi Arabistan'dan Türkiye hamlesi! Trilyonluk projeye tamam denildi
Suudi Arabistan'dan Türkiye hamlesi! Trilyonluk projeye tamam denildi

Gündem

Suudi Arabistan'dan Türkiye hamlesi! Trilyonluk projeye tamam denildi

Riyad’da Mustafa Kemal şovu yapan Ali Koç duysun! Suudi Arabistan'da ihracat yüzde yüz arttı
Riyad’da Mustafa Kemal şovu yapan Ali Koç duysun! Suudi Arabistan'da ihracat yüzde yüz arttı

Ekonomi

Riyad’da Mustafa Kemal şovu yapan Ali Koç duysun! Suudi Arabistan'da ihracat yüzde yüz arttı

Suudi Arabistan, İsrail'e normalleşme için tek bir şart sundu
Suudi Arabistan, İsrail'e normalleşme için tek bir şart sundu

Dünya

Suudi Arabistan, İsrail'e normalleşme için tek bir şart sundu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23