O Arap ülkesinden Türkiye'ye 1 milyon insan gelecek

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, 2022’de 500 bin, 2023’te 800 bin Suudi Arabistanlı ziyaretçinin Türkiye’yi ziyaret ettiğini aktararak, bu yıl 1 milyon Suudi Arabistanlı turist gelmesini umduklarını söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ev sahipliğinde, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) organizasyonuyla düzenlenen Türkiye-Suudi Arabistan Yatırım ve İş Forumu’nda gerçekleştirilen panelde, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Suudi Arabistan Krallığı Yatırım Bakanı Khalid A. Al Falih, Suudi Arabistan Krallığı Turizm Bakanı Ahmed Al Khateeb konuşma yaptı.

Bakan Mehmet Ersoy, 2022’de 500 bin, 2023’te 800 bin Suudi Arabistanlı ziyaretçinin Türkiye’ye geldiğini, bu yıl ise 1 milyon Suudi Arabistanlı turist geleceğini umduklarını belirterek, “Türk vatandaşları için uygulanan elektronik vize sayesinde Türk vatandaşlarının Suudi Arabistan ziyareti arttı. Biz Suudi Arabistanlı misafirlerimiz için vize uygulamasını kaldırdık. Bunun da ziyaretçi sayısını artıracağını düşünüyorum.” dedi.

Paneldeki konuşmaların ardından turizm alanında iş birliği protokolleri imzalandı.

Bakan Ersoy forumda Suudi Arabistan Turizm Bakanı Ahmed Al Khateeb ile ikili görüşme de gerçekleştirdi.

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Al Khateeb ile iki ülke arasındaki turizm hareketliliğinin artırılmasına yönelik değerlendirmelerde bulunduklarını belirten Ersoy " Suudi Arabistan’da Türk turistlerin ilgisini çekebilecek projelerin hayata geçirilmesini ve tarihî Türk yapılarının layıkıyla turizme kazandırılmasını arzu ediyoruz." ifadelerini kullandı.