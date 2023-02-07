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Gündem O Arap ülkesinden cömert davranış... Depremzedelere 10 bin konteyner ev gönderecek
Gündem

O Arap ülkesinden cömert davranış... Depremzedelere 10 bin konteyner ev gönderecek

Katar, Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere 10 bin konteyner ev gönderecek

Yeniakit Publisher
2023-02-07 14:33:00 - 2023-02-07 14:43:31
O Arap ülkesinden cömert davranış... Depremzedelere 10 bin konteyner ev gönderecek

Katar, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için 10 bin konteyner ev gönderecek.

Katar Dışişleri Bakanlığından konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, Katar'ın Türkiye ve Suriye'de, deprem felaketinden etkilenen bölgelere yardım çalışmaları kapsamında, 10 bin konteyner ev göndereceği kaydedildi.

Katar resmi ajansı QNA'da yer alan haberde de Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin, Türkiye'ye "bir hava köprüsü" kurulması talimatını verdiği belirtilmişti.

Hava köprüsüyle ilk olarak Uluslararası Katar Arama ve Kurtarma Grubundan bir ekibin geleceği aktarılan haberde, bu ekibin bir meydan hastanesi kuracağı, insani yardımlar, kış şartlarıyla mücadele malzemeleri ve çadırlar getireceği ifade edilmişti.

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