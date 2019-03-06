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O antrenör kalp krizinden öldü

Bursa futbolunun eski yıldızlarından, bir çok amatör takımda teknik direktörlük yapmış olan ve halen BAL Ligi’ndeki Orhangazi Belediyespor’da yardımcı antrenörlük görevi yürüten Alaattin Çoban (45) kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

06 Mart 2019 Çarşamba 21:13
O antrenör kalp krizinden öldü

Bursa futbolunun eski yıldızlarından, bir çok amatör takımda teknik direktörlük yapmış olan ve halen BAL Ligi’ndeki Orhangazi Belediyespor’da yardımcı antrenörlük görevi yürüten Alaattin Çoban (45) kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Çoban’ın ölümü Orhangazi’yi yasa boğdu.


Orhangazi’nin yetiştirdiği ender yıldız futbolculardan olan ve Orhangazi’de bir çok amatör takımda teknik direktörlük yapmış olan Alaattin Çoban, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Alaattin Çoban’ın çarşıdayken rahatsızlandığı ve kendisi Orhangazi Devlet Hastanesi’ne çıkarak doktora tahlil yaptırdığı esnada fenalaştı. Burada doktorlar tarafından müdahale edildiği ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı kaydedildi. Alaattin Çoban’ın kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirlendi.



Yakınları hastaneye akın etti


Alaattin Çoban’ın ani ölümü sonrasında Çoban’ın yakınları ve sevenleri hastaneye akın etti. Belediye Başkanı Neşet Çağlayan, Ak Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık, Belediye başkan adayı Bekir Aydın, Spor camiasının önde gelen isimleri hastaneye akın ederken, Alaattin Çoban’ın yakınları hastanede gözyaşlarına boğuldu.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 21:13
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