O anne tutuklandı! Çocuğunun müstehcen görüntülerini yayınlamıştı

İzmir'de sosyal medya üzerinden yapılan bir ihbar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, küçük yaştaki bir çocuğa ait müstehcen içeriklerin paylaşıldığı iddiasıyla soruşturma başlattı.

Yapılan incelemelerde mağdurun 11 yaşındaki A.A. olduğu belirlenirken, olayla bağlantılı şüphelilerin anne G.A. ve baba Y.A. olduğu tespit edildi.

ÇOCUK KORUMA ALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda anne G.A. gözaltına alınırken, baba Y.A'nın ceza infaz kurumunda bulunduğu öğrenildi.

Mağdur çocuk, gerekli koruma ve inceleme işlemleri için İzmir Çocuk İzlem Merkezi'ne sevk edildi. Olayla ilgili dijital materyallere de incelenmek üzere el konuldu.

HALA DA GÖZALTINA ALINDI

Çocuğun pedagog eşliğinde alınan ifadesi doğrultusunda soruşturma genişletildi. Bu kapsamda halası M.V. de gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

ANNE TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen anne G.A., "müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak" suçlamasıyla çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

HALA HAKKINDA ADLİ KONTROL KARARI

Aynı soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen şüpheli hala M.V. hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.