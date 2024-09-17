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Yerel O anlar saniye saniye kamerada! Kolonya içti sonra kendini kesti
Yerel

O anlar saniye saniye kamerada! Kolonya içti sonra kendini kesti

Yeniakit Publisher
2024-09-17 09:50:00 -

Bursa'da eline aldığı bıçak ile kendini kesen ve zaman zaman da kolonya içen şahıs, polisin uzun uğraşları sonucu ikna edildi.

Olay, Doğanbey Mahallesi Haşim İşçan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.Ş. isimli şahıs, eline aldığı kolonya ve bıçak ile "kendimi keseceğim" diye bağırmaya başladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, H.Ş.'nin elindeki bıçağı bırakması için yoğun bir çaba sarf etti. Kolonya içen şahsı, polis ikna ederek elindeki bıçağı bıraktırdı. Şahıs, kendisini ikna eden polislere sarılarak teşekkür etti. Kendini kestiği için kolundan yaralanan H.Ş., sağlık ekiplerinin tedavi talebini reddetti. Polis, H.Ş.'yi polis merkezine götürdü.

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Yorumlar

oflu baba

MASALLAH POLISIMIZDE,DE SANKI ANA GIBI BABA GIBI DAVRANYOR BIRAKIN KESSSIN  ZIBIDI KIMIN UMURUNDA KENDINI KESMIS. BIR MIKROP TEMIZLENIRDI ARAMIZDAN NE ISI VAR ARAMIZDA BOYLE ZARARLI PISLIKLERIN.
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