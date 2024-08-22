O anlar saniye saniye kamerada! Amatör yelkenci yunus balıklarıyla yarıştı

İskenderun ilçesinde amatör şekilde yelkencilik yapan Sertaç Kaya, Arsuz ilçesi Konacık mevkiinden teknesiyle Akdeniz'e açıldı. Çevreci bir şekilde denizin keyfini çıkaran Kaya, bir süre sonra yunus balıklarıyla karşılaştı. Teknesinden ses çıkmadığından dolayı yunus balıklarıyla yaklaşık yarım saat birlikte yolculuk yapan amatör yelkenci bu anları kayıt altına aldı. Eşsiz görüntülerin ortaya çıktığı yolculuk amatör yelkenciyi mest etti.

"Neredeyse tekneyi durdurup suya, onların yanına atlayasım geldi"

Yunus balıklarının denizdeki süzülüşlerini kayda alan 40 yaşındaki Sertaç Kaya, "Amatör denizci ve yelkenciyim ben. Türkiye'nin üç denizinde hatta 4 denizinde de teknemle gezdim. Birçok yerde yunus balıklarıyla karşılaştım ama doğma büyüme İskenderunluyum burada da yıllardır tekne kullanıyorum şimdiye kadar burada yunus balığıyla karşılaşmamıştık. Onları görünce inanılmaz mutlu olduk, heyecanlandık ve hemen bunu video ile kayıt altına almaya başladık. Yaklaşık yarım saat onlarla birlikte seyir yaptık. Nerdeyse tekneyi durdurup suya, onların yanına atlayasım bile geldi. Şunu düşünüyorum, benim teknem yelkenli bir tekne, motorsuz, çevreci şekilde ilerlediğim için belki o sessizliği çevreciliği dostluğu hissedip, o şekilde yaklaşmışlardır teknemize. Karataş'a doğru giderken tam o bölgede Arsuz, Konacık'la Karataş arasındaki körfezin çıkış noktasında denk geldim" dedi.