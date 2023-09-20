O anlar kameralara yansıdı! Bu iki kadın Arnavutköy'ün kabusu oldu
İstanbul Arnavutköy'de iki hırsız, vatandaşların korkulu rüyası haline geldi.
Arnavutköy’de ellerindeki kartlarla binaların giriş kapılarını saniyeler içinde açıp girdikleri dairelerde hırsızlık yapan 2 kadın mahalle sakinlerinin korkulu rüyası oldu. Girdikleri binadaki dairelerden 1 saat boyunca hırsızlık yapan kadınlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Arnavutköy Nene Hatun Mahallesi’nde bir binaya giren 2 kadın hırsız, bina giriş kapısını ellerindeki kartlarla saniyeler içinde açtı. Bina girişinde ve içerisinde güvenlik kameralarını fark eden 2 kadın, tanınmamak için yüzlerini elleriyle kapattı. Yaklaşık 1 saat boyunca bina içerisindeki dairelere girip hırsızlık yapan kadınların o anları güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Öte yandan aynı kadınların ilçedeki farklı mahallelerde de bazı evlere girmeye çalıştığı, etrafı kolaçan ettiği o anlar da güvenlik kameralarına yansıdı.
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