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Yaşam O anlar kameralara yansıdı! Bu iki kadın Arnavutköy'ün kabusu oldu
Yaşam

O anlar kameralara yansıdı! Bu iki kadın Arnavutköy'ün kabusu oldu

Yeniakit Publisher
2023-09-20 10:15:00 -

İstanbul Arnavutköy'de iki hırsız, vatandaşların korkulu rüyası haline geldi.

Arnavutköy’de ellerindeki kartlarla binaların giriş kapılarını saniyeler içinde açıp girdikleri dairelerde hırsızlık yapan 2 kadın mahalle sakinlerinin korkulu rüyası oldu. Girdikleri binadaki dairelerden 1 saat boyunca hırsızlık yapan kadınlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Arnavutköy Nene Hatun Mahallesi’nde bir binaya giren 2 kadın hırsız, bina giriş kapısını ellerindeki kartlarla saniyeler içinde açtı. Bina girişinde ve içerisinde güvenlik kameralarını fark eden 2 kadın, tanınmamak için yüzlerini elleriyle kapattı. Yaklaşık 1 saat boyunca bina içerisindeki dairelere girip hırsızlık yapan kadınların o anları güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Öte yandan aynı kadınların ilçedeki farklı mahallelerde de bazı evlere girmeye çalıştığı, etrafı kolaçan ettiği o anlar da güvenlik kameralarına yansıdı.

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