  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Devlet destekli rafineriler iflas etti: Küresel kriz onları da vurdu! Petrol ve kimya devi iki dev tesis kapanacak!

HÜDA PAR CHP’yi böyle tiye aldı: ‘Laiklik elden gidiyor’

Mansur Yavaş-İmamoğlu kavgası CHP’de istifa getirdi!

CHP'de yeni kriz! Mansur Yavaş cephesinden İmamoğlu'na olay sözler: Siyasi kalpazan, proje çocuk

Fenerbahçe'den derbi açıklaması: İddialar gündemi altüst etti! Ali Koç soyunma odasına indi mi?

İtirafçının yeni sözleri bakanlığı harekete geçirdi! Narin Güran soruşturmasına özel ekip

Akın akın Türkiye'ye o ülkeden geldiler...

Kardeş ülke Azerbaycan terör hedeflerine karşı TRLG-230 füzesini kullandı

BAE ve Amerika: 50 Yıllık ortaklığın önemli konu başlıkları

Erzurum'da feci kaza! Anne ve baba hayatını kaybetti
Yerel O anlar kamerada! Hafriyat kamyonu 7 otomobili biçti
Yerel

O anlar kamerada! Hafriyat kamyonu 7 otomobili biçti

Yeniakit Publisher
2024-09-23 09:13:00 -

Hatay'da fren sisteminde çıkan arıza sonrası kum yüklü hafriyat kamyonunun 7 aracı biçtiği feci kaza kameraya yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, kaza Defne ilçesi Harbiye Mahallesi mevkiinde yaşandı. Kum yüklü Mercedes Benz marka hafriyat kamyonu, seyir halindeki ve park halindeki toplam 7 araca çarptı. Araçların hurdaya döndüğü kazada araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kazada yaralanan 5 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kaza anıysa çevrede bulunun bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazaya sebep olan tırın fren sisteminde yaşanan arıza sonucunda kazanın yaşandığı ortaya çıktı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23