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Yaşam O anlar için 5 gün bekledi! Akıllara Mülk Suresi geldi
Yaşam

O anlar için 5 gün bekledi! Akıllara Mülk Suresi geldi

İrlanda'da fotoğraf sanatçısı James Crombie, 5 günlük çalışmadan sonra sığırcık kuşlarının göç sırasında potansiyel tehlikelerden korunmak için yaptıkları toplu gösteriyi görüntülemeyi başardı.

Yeniakit Publisher
2021-03-28 21:27:00 -
O anlar için 5 gün bekledi! Akıllara Mülk Suresi geldi

İrlanda'nın Lough Ennell gölü civarında sığırcık kuşlarının gökyüzündeki toplu şöleni fotoğraf sanatçısı James Crombie görüntülendi. Sığırcıkların toplu gösterisinde ortaya dev kuş görseli çıktı. Crombie, bu eşsiz görüntüyü yakalamak için bölgede 5 gün boyunca konakladığını ve yaklaşık 50 kez bölgeyi ziyaret etmesinin ardından oluşan tabloyu görüntülemeyi başardığını açıkladı.

Uzmanlar, sığırcık kuşlarının bu kadar yakından uçarak dev bir kütle hale gelip ortaya şekil çıkarmalarının hayret verici olduğunu belirterek bu senkronize hareketi, göç sırasında potansiyel tehlikelerden korunmak için yaptıklarını ifade etti.

Sürüye hiçbir kuşun liderlik etmediği, her sığırcığın yanındaki kuşa göre kendini ayarlayarak uçtuğu ifade edildi. Sığırcık kuşlarının hem tekil olarak mesafe ayarladığını ve hem de çoğul olarak bir bütün kütle halinde hareket ettiği bu harekete uzmanlar "Mırıldanma" (Murmuration) adını veriyor. Kuşların çarpışmalardan nasıl kaçınmayı başardıkları hala biraz gizemini koruyor, fakat bazı bilim insanları, bazı sığırcıkların bir dönüş başlattıklarında kararın, bir dalga gibi 'mırıldanma' olarak sürünün geri kalanına yayıldığını ileri sürüyor.

Akıllara Mülk Suresi geldi

Eşsiz görüntünün fotoğraflanmasının ardından akıllara Mülk Suresi'nin 19. ayeti geldi.

Allah-u Teala, Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor:

"Üstlerinde kanat çırparak uçan kuşlara bakmazlar mı? Onları (havada) ancak Rahmân tutuyor. Şüphesiz O her şeyi hakkıyla görendir."

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