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Yaşam

O anlar böyle kaydedildi! Bildiği tüm duaları okudu

Yeniakit Publisher
2024-05-11 18:12:00 -

Bilecik’in trafik ekipleri emniyet kemeri takmayanlara öyle bir ders verdi ki!

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında emniyet kemeri kullanmanın önemi ve alkolün araç kullanıcılarına etkisi uygulanan test eğitimleriyle canlı olarak gösterildi. Cemalettin Köklü parkı yanında konuşlandırılan simülasyon aracı ile öncelikle emniyet kemeri kullanmanın önemi uygulamalı olarak gösterildi. Trafik ekipleri uygulama noktasında durdurdukları ve emniyet kemeri takılı olmayan sürücüleri simülasyon aracına davet ederken, emniyet kemerinin ne kadar önemli olduğunu uygulamalı olarak test etmelerini sağladı.

Cep telefonlarıyla kayıt altına aldılar

Etkinlikten habersiz olan sürücülerin test uygulaması sonrasında yaşadıkları şaşırma yüzlerine yansırken emniyet kemeri kullanmanın önemini hayatlarında unutamayacakları bir test sürüşüyle tecrübe etmeleri sağlandı. Uygulamaya katılan bazı sürücüler yaşadıkları tecrübeyi cep telefonlarıyla kayıt altına aldılar.

İlginç görüntülerin ortaya çıktı

Diğer taraftan yine simülasyon gözlüğü ile alkolün araç kullanıcılarına etkisi hem öğrenci hem de vatandaşlara uygulamalı olarak gösterildi. Trafik ekiplerince simülasyon gözlüğünü takan öğrenci ve vatandaşların kaldırım üzerine uygulanan çizgi üzerinde düzgün bir şekilde yürümeleri ve topa vurmaları istendi. Ancak istenileni başaramayan öğrenci ve vatandaşlar etkinlik süresince ilginç görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu.

Öte yandan katılım sağlayan öğrenci ve vatandaşlarımıza İlçe Emniyet Müdürlüğümüzce hazırlanan ve trafik güvenliği teması içeren boyama kitabı, balon, rozet, sticker, not defteri, tükenmez kalem ve broşürler hediye edildi.

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