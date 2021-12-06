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Gündem O amirallere 12'şer yıl hapis istendi
Gündem

O amirallere 12'şer yıl hapis istendi

Geçtiğimiz Ekim ayı gece yarısında yayınlanan Montrö Bildirisi'ne imza atan 103 emekli amiral hakkında 3 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Yeniakit Publisher
2021-12-06 17:07:00 -
O amirallere 12'şer yıl hapis istendi

Geçtiğimiz Ekim ayı gece yarısında yayınlanan Montrö Bildirisi'ne imza atan emekli amirallerle ilgili hazırlanan iddianame tamamlandı. Montrö bildirisindeki isimlere TCK 316. maddeden ceza istendi. 

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, iddianamede yer alan 103 şüpheli hakkında, "devletin güvenliğine veya anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma" suçundan 3 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Açıklamada, haklarında gözaltı kararı verilen bir kısım şüphelinin dijital materyallerinin incelendiği ve suça konu yazışmaların iddianameye eklendiği bilgisi yer aldı.

Soruşturmanın geçmişi

Başsavcılık, 4 Nisan'da bir grup emekli amiralin yayımladığı "Montrö bildirisi"ne ilişkin soruşturma başlattığını duyurmuştu.

Soruşturma kapsamında, 5 Nisan'da Ergun Mengi, Atilla Kezek, Alaettin Sevim, Ramazan Cem Gürdeniz, Nadir Hakan Eraydın, Bülent Olcay, Kadir Sağdıç, Türker Ertürk, Turgay Erdağ ve Ali Sadi Ünsal gözaltına alınmış, Engin Baykal, Cemil Şükrü Bozoğlu, Mustafa Özbey ve Atilla Kıyat'a ise emniyete gelmeleri için tebligat yapılmıştı.

Şüpheliler, ifade işleminin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Soruşturmada, 6 emekli amiral ile 1 emekli general 16 Nisan'da ifadeye çağrılmış, 22 Nisan'da şüphelilerden 6'sı adli kontrolle serbest bırakılmıştı. Emekli amiral Işık Biren ise tedavi gördüğü için ifadeye gelememişti. Geri kalan şüphelilerin ifadesi ise 27 Mayıs'ta almıştı.

 

 

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