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Gündem O amiraller işte şimdi hapı yuttu! Flaş karar az önce açıklandı
Gündem

O amiraller işte şimdi hapı yuttu! Flaş karar az önce açıklandı

Emekli amirallerin yargılandığı Montrö Bildirisi davasında yeni bir gelişme yaşandı. Mütalaasını açıklayan savcı, mahkumiyetini istediği 12 sanığın rütbesinin sökülmesini isterken, 91 sanık için beraat talep etti.

Yeniakit Publisher
2022-10-07 10:59:00 -
O amiraller işte şimdi hapı yuttu! Flaş karar az önce açıklandı

Emekli amirallerin yargılandığı Montrö Bildirisi davasında yeni bir gelişme yaşandı. Mütalaasını açıklayan savcı, mahkumiyetini istediği 12 sanığın rütbesinin sökülmesini isterken, 91 sanık için beraat talep etti.

 

2021 yılının Nisan ayında 104 emekli amiral, cüppe ve sarıklı fotoğrafları sosyal medyada yayımlanan Tuğamiral Mehmet Sarı ve Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin tartışmaya açılmasıyla ilgili bir bildiri yayımladı. Bu bildiri sonrası amiraller hakkında dava açıldı.

Bugün görülen yeni duruşmada savcı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. Savcı 91 sanık için beraat, 12 sanık için mahkumiyet ve rütbelerinin sökülmesini istedi. Savcı, 12 sanık için 316/1'den 12 yıla kadar hapis istedi.

Mahkumiyetleri ve rütbeleri sökülmesi istenen isimler şunları: Alper Çetin Tezeren, Atilla Kezek, Atilla Kıyat, Arif Vehbi Alpman, Ergün Mengi, Işık Biren, İlker Güven, Mustafa Özbey, Cem Gürdeniz, Namık Kemal Çalışkan, Osman Metin Açımuz, Türker Ertürk.

 

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