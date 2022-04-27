O alçağa indirimsiz hapis! İçimizin yağları eridi

Trabzon'da karısıyla tartışma yaşarken evlerindeki kediyi duvara fırlatarak ölümüne sebep olan Mahmut E., hayvana eziyet suçlamasıyla 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Geçtiğimiz yıl Trabzon Ortahisar'da eşiyle tartışma yaşayan Mahmut E., evde besledikleri 3 aylık kediyi duvara fırlattı.

Mahmut E. olay sonrası evden kaçarken, eşi ise şikayetçi oldu.

Şikayet üzerine gözaltına alınan Mahmut E.'ye hayvana şiddet uygulamaktan 1500 TL ceza kesildi.

Hayvan Hakları Derneği suç duyurusunda bulundu

10 gün boyunca veteriner kliniğinde tedavi altına alınan kedi tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kedinin ölümü üzerine Trabzon Hayvanları Koruma Derneği (TRAHAYKO) Başkanı Lütfiye Tüzün Kurban, sanık Mahmut E. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Sanık Mahmut E. hakkında hayvana eziyet çektirerek öldürme suçlamasıyla dava açıldı.

Trabzon 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına, ilk duruşmaya katılmayan ve haklarında zorla getirilme kararı bulunan sanık Mahmut E. ile müşteki olan eşi Y.E ile sanığın ablası E.Y. katıldı.

7’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nce görülen karar duruşmasına taraflar, savunmasını yaptı. Hakkında yapılan suçlamaları kabul etmeyen sanık Mahmut E., savunmasında,"Eşime kızmıştım. Kediyi fark etmedim, yerde yastık var sanıp tekmeyle fırlattım, duvara çarptı. Tek eylemim budur. Uzun süreli eylemde bulunmadım." dedi.

"Kediye 'neden kaçıyorsun' dedi"

Eşinden şikayetçi olan Y.E. de olay sonrası polise verdiği ilk ifadesini tekrarlarken, olay günü yan odada bulunduğu sırada eşinin kediyi kovalayıp "Neden kaçıyorsun?" diye bağırdığını duyduğunu anlattı.

Olayla ilgili konuşan abla E.Y., "Olay günü kardeşimin kediye şiddet uyguladığını görmedim, kavga olduğunu öğrendikten sonra kardeşimin evine girerek kediyi aldım. Kedinin ağrısı olduğunu düşünerek Ortahisar Belediyesi’ne ait veteriner kliniğine teslim ettim." dedi.

Hakkında 'Hayvanları Koruma Kanunu’ kapsamında, hayvana yönelik suçun geçmişte de tekerrür ettiği kanaatiyle ağırlaştırıcı nedenleri göz önünde bulunduran mahkeme heyeti, sanık Mahmut E.'yi ‘hayvana şiddet uygulamak’tan 2 yıl hapis cezasına çarptırdı. İyi hal indirimi ve ceza erteleme de uygulanmayan Mahmut E., cezasının onanması halinde cezaevine girecek.