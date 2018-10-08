Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir düğünde havaya ateş edilmesi sonucu hayatını kaybeden Necmi Çelik'in cenazesi toprağa verildi.

Alınan bilgiye göre, kırsal Dömez Mahallesi'ndeki bir düğünde havaya açılan ateşte kurşun isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden Necmi Çelik'in (57) cenazesi, yakınları tarafından İnegöl Devlet Hastanesi morgundan alınarak, yerleşim biriminin Musalla Meydanı'na getirildi.

Çelik'in cenazesi, burada kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında defnedildi.

Cenaze törenin ardından gazetecilere açıklama yapan Çelik'in ağabeyi Hüseyin Çelik, böyle bir olayın yaşanmasından dolayı son derece üzgün olduklarını söyledi.

Merhuma Allah'tan rahmet dileyen Çelik, "Bundan sonra düğünlerde silah atılmasın, silah tamamen kalksın. O akşam 10 yaşındaki çocuğun bile elinde silah vardı. Kimse silah atmasın. Böyle canlar yanıyor." diye konuştu.

Cenaze törenine katılan İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı Eşref Yiğit de olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirterek, "Devletimiz suçluyu bulur, suçlular en iyi şekilde cezalandırılır. Buna bazen 'kader' diyoruz ama bunlar katliam. Bu memlekette olmaması gereken şeyler. Keşke yaşanmasaydı." dedi.

Öte yandan olayla ilgili dün adliyeye sevk edilen şüpheliler Dömez Mahallesi Muhtarı M.A, Akbaşlar Mahallesi Muhtarı E.A. ile R.T. ve Ö.B'nin savcılıktaki sorgusunun devam ettiği öğrenildi.