THY - TR Çıkışlı DAB
0553 313 94 23

'O akşam 10 yaşındaki çocuğun bile elinde silah vardı'

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir düğünde havaya ateş edilmesi sonucu hayatını kaybeden Necmi Çelik'in cenazesi toprağa verildi.

08 Ekim 2018 Pazartesi 17:22
'O akşam 10 yaşındaki çocuğun bile elinde silah vardı'

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir düğünde havaya ateş edilmesi sonucu hayatını kaybeden Necmi Çelik'in cenazesi toprağa verildi. 

Alınan bilgiye göre, kırsal Dömez Mahallesi'ndeki bir düğünde havaya açılan ateşte kurşun isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden Necmi Çelik'in (57) cenazesi, yakınları tarafından İnegöl Devlet Hastanesi morgundan alınarak, yerleşim biriminin Musalla Meydanı'na getirildi.

Çelik'in cenazesi, burada kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında defnedildi.

Cenaze törenin ardından gazetecilere açıklama yapan Çelik'in ağabeyi Hüseyin Çelik, böyle bir olayın yaşanmasından dolayı son derece üzgün olduklarını söyledi.

Merhuma Allah'tan rahmet dileyen Çelik, "Bundan sonra düğünlerde silah atılmasın, silah tamamen kalksın. O akşam 10 yaşındaki çocuğun bile elinde silah vardı. Kimse silah atmasın. Böyle canlar yanıyor." diye konuştu.

Cenaze törenine katılan İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı Eşref Yiğit de olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirterek, "Devletimiz suçluyu bulur, suçlular en iyi şekilde cezalandırılır. Buna bazen 'kader' diyoruz ama bunlar katliam. Bu memlekette olmaması gereken şeyler. Keşke yaşanmasaydı." dedi.

Öte yandan olayla ilgili dün adliyeye sevk edilen şüpheliler Dömez Mahallesi Muhtarı M.A, Akbaşlar Mahallesi Muhtarı E.A. ile R.T. ve Ö.B'nin savcılıktaki sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

Haber Tarihi: 08 Ekim 2018 Pazartesi 17:22
  1. Bursa
  2. silah

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çorum'da çaldılar İzmir'de enselendiler... Değeri yaklaşık 500 bin TL
    1. Çorum'da çaldılar İzmir'de..
    2. A Milli Takım'da sakatlık şaşkınlığı!..
    3. Fransa'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması
    4. CHP'den Cemal Kaşıkçı açıklaması!..
    5. Guti Hernandez Beşiktaş'tan ayrılacak..
    6. Milli Takım'da sakatlık şoku!
    7. Sivil toplum kuruluşlarından Kaşıkçı..
    8. Amerika'yı karıştıran görüntü!..
    9. Rıdvan Dilmen Fenerbahçe bombasını..
    10. Samsun'da oğlunu öldüren babadan şok..
    11. İtalya'dan AB'ye flaş suçlama!
    12. Karaman'da torbacı sevgililere..
    13. Karaman'da uyuşturucu operasyonu
    14. Antonio Conte bombası! Yeni hoca o mu?
    15. Adalet Bakanı Gül'den terörle mücadele..
    16. Hollanda'daki gözaltılar sonrası..
    17. Yerli üretim implantta önemli başarı!..
    18. Bakan Abdulhamit Gül'den hakim, savcı..
    19. Terör örgütü DEAŞ Kerkük'te 14 köyü..
    20. FETÖ'cü eski hakim hakkında karar..
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    Mckinsey iptal oldu, Amerikancı tayfa açığa düştü! 'Aman Tanrım' dedi!
    Mckinsey iptal oldu, Amerikancı tayfa açığa düştü! 'Aman Tanrım' dedi!
    2018 nafaka miktarı ne kadar?
    2018 nafaka miktarı ne kadar?

    Günün Karikatürü

    7 Ekim 2018
    McKinsey’in kirli çamaşırları ortaya çıkıyor
    McKinsey’in kirli çamaşırları ortaya çıkıyor
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu