O adaylar İnce'yi çıldırttı! CHP'lilere çağrı yaptı

Memleket Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, FETÖ kumpası Balyoz ve Ergenekon döneminin Adalet Bakanı Sadullah Ergin ve Taraf’ın eski yazarı "Kemalizm ırkçılıktır" diyen Yüksel Taşkın'ın aday gösterilmesine isyan etti.

'Tıpış tıpış değil gönül rahatlığıyla'

CHP'lilere çağrıda bulunan İnce, ''Milletvekili adayı listeleri açıklandı. Memleket Partisi'nin Ankara Çankaya 1. Sıra Milletvekili adayı; Prof. Dr. İpek Özkal Sayan, Mülkiye’de profesör, Atatürkçü bir Cumhuriyet kadını. Karşısında ise Ergenekon ve Balyoz kumpasları döneminin Adalet Bakanı var, Ali Dibo var. İzmir 1. Bölgede Memleket Partisi'nin adayı Cüneyt Oğuz. Cüneyt; Cumhuriyetçi, Atatürkçü, CHP'nin eski il yöneticisi. Karşısında ise operasyon gazetesi Taraf’ın eski yazarı "Kemalizm ırkçılıktır" diyen biri var. Bağrına taş basa basa değil, tıpış tıpış değil, gönül rahatlığıyla ver oyunu Memleket’e. Memleket gibisi yok'' ifadelerini kullandı.

CHP, Sadullah Ergin'i Ankara'dan, Yüksel Taşkın ise İzmir'den aday göstermişti.