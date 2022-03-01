'O aç, bu aç' derken, 150 liralık Sefo mı istersiniz Can Bonomo mu?

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"Ekonomik kriz" çığırtkanlığı yaparak AK Parti iktidarını hedef alan basın kuruluşları ile muhalif isimler, kendi kendileri ile çelişkiye düştükleri eylemlerde bulunuyor.

"İnsanlar aç" söylemi ile sürekli AK Parti iktidarını hedef alan Oda TV, "kültür-sanat" köşesinde, fiyatı150 lira ile 500 lira arasında değişen konser biletlerinin tanıtımını yaptı.

500 liradan alıcı bulan konser bileti!

Can Bonomo ve SEFO gibi isimlerin konser biletleri ortalama 150 lira iken, Yıldız Tilbe gibilerin konser biletleri ise ortalama 500 liradan alıcı buluyor.

İşte bir yandan "insanlar aç" deyip, diğer yandan yüzlerce liralık konserlerin tanıtımını yapan Oda TV'nin yazdıkları