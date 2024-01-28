O ABD'nin 'İzmitli' Laz pilotu! Laz pilotun kule ile konuşması gülmekten kırdı geçirdi

Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Illinois Eyaletinin Chicago şehrinde yaşayan 50 yaşındaki Murat Ergün, geçtiğimiz günlerde çektiği video ile sosyal medyada gündeme geldi. Hususi Pilot Lisansı (PPL) sahibi olan Ergün, havalimanına yaklaştığı sırada iniş izni için kule ile iletişime geçti. O esnada arkasındaki misafirinin cep telefonuyla çektiği videoda Ergün, Karadeniz şivesi ile kendisinin inişi için pisti boşaltmalarını istedi. Çektiği videoyu sosyal medyasında paylaşınca o görüntüler, kısa bir süre içerisinde binlerce insana ulaştı. Sosyal medya platformlarında beğeni rekorları kıran videoyu izleyen vatandaşlar, bu kez Ergün’ün nereli olduğunu tartışmaya başladı. Ergün’ün Rizeli veya Trabzonlu olduğunu iddia eden vatandaşların tahmini ise bu kez tutmadı. Kendisinin İzmit’te doğup büyüdüğünün altını çizen Ergün, Karadeniz ağzını ise etrafında bulunan Karadenizlilerden öğrendiğini dile getirdi.

Çocukluk hayalini ABD'de gerçekleştirdi

Çok küçük yaşlarda havacılığa merak salan Ergün, çocukluk hayalini ABD semalarında gerçekleştiriyor.

Amerika’da yaşayan Türklere drone yapımı ve uçurulmasını gönüllü olarak öğreten ve sevdiren Ergün, kendisine 17 yaşındayken paraşüt kursuna katılması için babasının izin vermediği ve buna rağmen 18 yaşına girdiğinde hayallerinin peşinde ilk adımı attığını hatırlatarak gençlerin hayallerinin peşinden gitmesi için de öğütlerde bulunuyor.

“Benim çevremde çok Karadenizli vardı”

Kendisinin Karadeniz’le hiçbir bağlantısı olmadığını belirten Murat Ergün, “Benim hakkımda en çok merak edilen soru 'nereli olduğum' Trabzonlu muyum, yoksa Rizeli miyim? Tartışmaları ve yorumları okudum. Aslında ben 1974 yılında İzmit’te doğdum. Rize’ye ve Trabzon’a hiç gitmedim. Benim çevremde çok Karadenizli vardı. İnsanlarla bu şiveyi konuşmayı çok seviyorum. Karşımdakiler, kendilerini rahat hissediyorlar. Bu şekilde insanlarla rahat bir şekilde iletişim kurabiliyorum. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Elektrik Mühendisliği mezunuyum. Mezun olduktan sonra Ankara’da bir insansız hava aracı projesinde çalıştım. Daha sonra İstanbul’a geldim. Havacılığa ilgim benim çocukluktan geliyor. 17 yaşında Türk Hava Kurumu’nun paraşüt kursuna katılmak istedim. Babam gerekli sağlık belgelerini imzalamadı. Ben bir sene daha bekledim. 18 yaşında bütün belgeleri kendim imzalayarak Ankara’da gizli bir şekilde paraşüt kurslarına katıldım. Havacılığa ilk adımım böyle oldu” ifadelerini kullandı.

“Bu videoları çekme amacım insanlara havacılığı sevdirmekti”

Videoyu çekmesindeki asıl sebebinin havacılığı gençlere sevdirmek olduğunu ifade eden Ergün, “2002 yılında kısa bir süreliğine İngilizce öğrenmeye Amerika’ya geldim. Bir yıl dil kursuna gittim. Daha sonra University of Illinois (UIC)’de İşletme Yüksek Lisansı (MBA) yaptım. Tam, Türkiye’ye dönecekken eşimle tanıştım. O da Türk ama, ailesi yaklaşık 50 yıldır Amerika’da yaşıyor. Ben de evlenerek burada kalmış oldum. Şu anda sanatçılara, sporculara ve işadamlarına sürücüleriyle beraber lüks araç servisi sağlıyoruz. Havacılığa olan ilgim burada da devam etti. Burada model helikopterler ve model uçaklar yapmaya başladım. Bu videoları çekme amacım insanlara havacılığı sevdirmekti. Daha önceden böyle videolar yapılmış ama Rize şivesi ve Karadeniz ağızı ile yapınca daha çok dikkat çekti. Biraz renklendirmiş olduk. İyi oldu diyebiliriz. Videolarımız, insanlara ulaştı" diye konuştu.

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"Hayalim küçük bir uçakla Atlantik aşıp Türkiye'ye gitmek"

"Ülkemizde Havacılığa olan ilgi çok yüksek" diyen İzmitli Laz pilot en büyük hayali için "Benim bir hayalim var. Küçük uçakların biriyle Kanada üzerinden İzlanda’ya oradan da İngiltere’nin Atlantik okyanusundaki küçük adalarına inip kalkarak, Türkiye’ye ulaşmak istiyorum. Bunu başarabilir miyim bilmiyorum ama sanki yarın olacakmış gibi uçuş planları yapıyorum. Her şey hayal kurmakla başlıyor. Gençler, hayal kurmayı bırakmayın. Bende sizlerden biriyim. Benim babamda işçiydi. Çok zengin aileden gelmedim. Bir şekilde başardım” ifadelerini kullandı.