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Nwakaeme: Sol açık mevkinde çok iyi sonuçlar aldığımı söyleyebilirim

Trabzonspor'un Nijeryalı futbolcusu Anthony Nwakaeme, takım arkadaşları Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür'ü övdü.

08 Mart 2019 Cuma 14:27
Nwakaeme: Sol açık mevkinde çok iyi sonuçlar aldığımı söyleyebilirim

 

Trabzonspor'un Nijeryalı futbolcusu Anthony Nwakaeme, takım arkadaşları Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür'ü övdü.

Nwakaeme, Trabzonspor dergisine verdiği röportajda, futbola sokaklarda başladığını ve katıldığı bir futbol akademisinin ardından profesyonelliğe geçtiğini aktardı.

Romanya'nın Cluj takımında denenmesine rağmen teknik direktör tarafından beğenilmediğini anlatan Nwakaeme, "Ben de bunun sorun olmadığını, ülkeme dönmek istediğimi söyledim. Bunun üzerine Cluj başkanından sürpriz bir telefon geldi ve bana, 'Hoca seni beğenmemiş olabilir ama ben seni kaçırmak istemiyorum. Bize imza at, gerekirse seni ikinci ligde yer alan bir takıma kiralık olarak gönderelim. Bir süre orada oynarsın.' dedi. Bu teklifi kabul ettim ve ikinci lig ekiplerinden Turda'ya transfer oldum. Bu takımda oynadığım beş maçta sekiz gol atmayı başardım. Sonra hocamız takımdan gönderildi. Bu gelişme sonrası devre arasında tekrar Cluj'a döndüm." ifadelerini kullandı.

Daha sonra ülkesine dönüp amatör bir takımda maça çıktığını belirten Nwakaeme, bu karşılaşmanın ardından da İsrail ekibi Hapoel Raanana'ya transfer olduğunu kaydetti.

Nwakaeme, 2015'te transfer olduğu Hapoel Beer Sheva'da en iyi dönemini geçirdiğine işaret ederek, şöyle devam etti:

"Geçtiğimiz sezon 33 maçta toplam 14 gol atıp sekiz de asist yaptım. Hapoel Beer Sheva'ya transfer olduğumda kulüp yaklaşık 41 yıldır şampiyonluk yaşayamamıştı. Orada geçirdiğim üç yılda üç lig, iki süper kupa, bir kupa şampiyonluğu ve çeşitli başarılar elde ettik. Son sezonumda birçok sakatlıkla boğuşmama ve bir süre dinlenmeme rağmen bu istatistiği elde ettim. Kariyerime 10 numara olarak başladım, Romanya'da forvet, İsrail'de hem forvet hem de sol açık mevkilerinde oynadım. Sol açık mevkinde çok iyi sonuçlar aldığımı söyleyebilirim."

 

- "İleride çok daha iyi olacağımızı düşünüyorum"

 

Takımının şu anki durumuna da değinen Nijeryalı futbolcu, "Gayet iyi bir takımımız var. Hem yetenekli hem de genç oyunculardan kurulu bir kadromuz bulunuyor. Tüm mevkilerde çok iyi oyuncularımız var. İleride çok daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Kendime hedef koyan biri değilimdir. Sahaya çıkıp, atabildiğim kadar gol atıp takımıma elimden geldiğince katkı sağlamaya çalışıyorum. Kafanızda bir hedef olursa sahaya çıktığınızda yanlış oynayabilirsiniz." değerlendirmesinde bulundu.

"Kararlı ve her zaman kazanmayı isteyen bir hocamız var. Bu kararlılığını bize de yansıtıyor." diyen Nwakaeme, taraftarların verdiği desteğin kendilerini motive ettiğini aktararak, "Türk oyuncuların çok yetenekli olduğunu düşünüyorum. Bunca zamandır futbol oynuyorum, birçok takım değiştirdim ama Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür kadar yetenekli genç oyuncu görmedim." şeklinde görüş belirtti.

Futbolu bırakacağı güne kadar kendine asla hedef koymayacağını anlatan Nwakaeme, sadece anı yaşamak istediğine işaret etti.

 

- "Kesinlikle kış bana göre değil"

 

Soğuk havadan nefret ettiğini, sıcağı ise çok sevdiğini belirten Nwakaeme, "Soğuktan nefret ederim. Kesinlikle kış bana göre değil. Bu nedenle evimin çok sıcak olmasını istiyorum. Bunun sonucunda da küçük kazalar oluyor. Çünkü evden çıkınca da kombi en üst seviyede çalışmaya devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Nwakaeme, Trabzon'daki boş zamanının büyük bölümünü evde geçirdiğini belirterek, "Hep böyleydim. Evcimen bir insanım. Antrenmandan çıkınca hemen eve giderim. Evdeyken genelde uyurum, müzik dinlerim. Akşamları ise saat 20.00'de Nijerya'dan yayın yapan bir radyo kanalını dinlerim." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 14:27
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  4. Trabzonspor

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