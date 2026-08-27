Nvidia’nın geliri ikiye katlandı: Yapay zekâ talebi rekor getirdi

Yapay zekâ çiplerine yönelik güçlü talep, ABD merkezli Nvidia’nın bilançosuna rekor büyüme olarak yansıdı. Şirketin 26 Temmuz’da sona eren üç aylık dönemdeki geliri, piyasa tahminlerini aşarak 96,2 milyar dolar oldu.

Geçen mali yılın aynı döneminde 46,7 milyar dolar gelir açıklayan Nvidia, yıllık bazda yüzde 106, bir önceki çeyreğe göre ise yüzde 18 büyüme kaydetti. Şirket, toplam gelirin yüzde 16’sının tek bir doğrudan müşteriden sağlandığını bildirdi.

VERİ MERKEZİ GELİRİ 89 MİLYAR DOLARA ÇIKTI

Nvidia’nın büyümesinde yapay zekâ altyapısına yönelik yatırımlar belirleyici oldu. Şirketin veri merkezi faaliyetlerinden elde ettiği gelir, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 117 artarak 89 milyar dolara yükseldi.

Çip üreticisi, içinde bulunulan çeyrekte gelirinin 108 milyar dolara ulaşmasını beklediğini açıkladı.

NET KÂRDA YÜZDE 126’LIK ARTIŞ

Nvidia’nın net kârı, aynı dönemde yüzde 126 artışla 26,4 milyar dolardan 59,7 milyar dolara çıktı. Hisse başına kâr da 1,08 dolardan 2,46 dolara yükselerek beklentileri geride bıraktı.

Şirket, çeyrek boyunca hisse geri alımları ve nakit temettüler aracılığıyla hissedarlarına yaklaşık 26 milyar dolar aktardı. Mevcut hisse geri alım programında kullanılabilecek yaklaşık 99 milyar dolarlık yetkinin kaldığı belirtildi.

Nvidia’nın hisse başına 0,25 dolarlık bir sonraki nakit temettü ödemesinin 1 Ekim’de yapılacağı duyuruldu.

HUANG: TALEP GİDEREK HIZLANIYOR

Nvidia’nın kurucusu ve Üst Yöneticisi Jensen Huang, yapay zekâ tarafından üretilen tokenların verimli ve kârlı bir yapıya kavuştuğunu belirterek, “Günümüzde işlem gücü, gelir anlamına geliyor. Üstelik talep giderek hızlanıyor.” dedi.

Geçen yıl aynı dönemde altyapı çalışmalarını yalnızca tek bir laboratuvarın yürüttüğüne dikkati çeken Huang, bugün yapay zekâ ekosisteminin dünya genelinde hızla genişlediğini söyledi. Huang, ABD’de ve diğer ülkelerde yapay zekâ laboratuvarlarının güçlü bir ivme kazandığını, altyapı yatırımlarının da tam kapasite sürdüğünü ifade etti.