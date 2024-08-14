NVIDIA ve MediaTek bilgisayar çipi üretecek

Intel ve AMD’nin başı çektiği işlemci pazarında Qualcomm rüzgarları esmeye başladı. Yapay zekalı bilgisayar işlemcisi Snapdragon X serisiyle büyük ses getiren şirket, şimdi de yeni bir rakiple karşı karşıya. NVIDIA x MediaTek PC işlemcisi için yeni detaylar ortaya çıktı.

NVIDIA x MediaTek, yapay zekalı PC işlemcisi için birleşti

Yeni bir rapora göre MediaTek ve NVIDIA, yapay zekalı bilgisayarlar için ortak bir işlemci geliştirmeye başladı. Buna göre şirket, ilk modeli önümüzdeki yılın ilk yarısında piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Kod adı Changbai olan yonga seti, iki şirketin CPU ve GPU uzmanlığının bir ürünü olacak.

MediaTek mobil yongalardaki verimlilik ve performans uzmanlığını; NVIDIA ise grafik işleme alanındaki güçlü yönlerini bu işlemciye yerleştirecek. Rapora göre TSMC’nin 3nm işlem düğümünde üretilecek ve ARM tabanlı CPU çekirdekleri kullanacak.

Changbai çipinin şu anda Qualcomm Snapdragon serisinin hakim olduğu yapay zeka bilgisayarları pazarını hedefliyor. NVIDIA’nın katılımı sayesinde yeni işlemcinin; görüntü ve video işleme gibi yapay zeka görevlerini yerine getirmesi bekleniyor.

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MediaTek için Changbai çipi, Qualcomm gibi rakiplerine karşı rekabet etmek için NVIDIA’nın teknolojilerinden yararlanmasına olanak tanıyor. Bu ortaklık sayesinde donanım devi de yapay zekalı PC pazarına giriş yapmış olacak.

Microsoft’un Copilot+ PC hamlesi sonrasında yapay zekalı bilgisayar pazarının önümüzdeki yıllarda hızla büyümesi mümkün görünüyor. MediaTek ve NVIDIA’nın ortak yonga seti de Intel ve AMD gibi şirketlerin zorlandığı bir dönemde büyük ses getirebilir.