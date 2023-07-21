Nusret geri vitese taktı... Olanları görünce küçük dilinizi yutacaksınız

Yurt dışındaki restoranlarıyla sık sık gündeme gelen Nusret Gökçe fiyatları yüzünden tepki çekiyordu. Şu sıralar İstanbul Havalimanı'nda restoran açmaya hazırlanan Nusret tepkilerden bir adım attı ve bazı saatler için fiyatları aşağıya çekti.

İstanbul Havalimanı'nda Saltbae Burger açacak olan Nusret Gökçe, İstanbul Havalimanı'ndaki çalışmaları takip ederken bir yandan da yurt dışındaki restoranları için çalışıyor.

Saltbae (Tuzlama) hareketiyle dünyada fenomen haline gelen Nusret Gökçe, Londra'da bulunan restoranındaki yüksek fiyatlarla ilgili gelen tepkilerin ardından önemli bir değişiklik yaptı.

HaberGlobal'in haberine göre, Nusret Gökçe, Londra'da bulunan Steakhouse'da etleri 1,450 sterline kadar satıyordu ve bazı hesaplar 37 bin sterlini geçiyordu. Ancak bu aşırı fiyatlar müşterilerin tepkisini çekti ve birçok kişi Gökçe'nin insanlarla alay ettiğini söyledi.

Yüksek fiyatlardan dolayı gelen eleştiriler sonrası Nusret Gökçe'nin restoranının, Londra'daki restoranı en kötü dereceli mekanlar arasında yer almasına ve başkentteki 23,811 restoran içinde 20,491. sıraya düşmesine neden oldu.

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