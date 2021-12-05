Nusret Demiral'ın "ezan" çıkışı MHP'ye pahalıya patladı

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5 Aralık 1995 tarihinde Türk siyasetine damga vuran bir olay yaşandı. O dönem MHP'nin genel başkanı olan Alparslan Türkeş, "Cumhuriyetimizin ilk dönemlerinde olduğu gibi ezan Türkçe okunsun" diyen ve seçimlerde milletvekili adayı olan eski Devlet Güvenlik Mahkemesi Başsavcısı Nusret Demiral'ın MHP'den istifasını istedi.

Coşkulu bir katılım töreniyle MHP'den milletvekili adayı olan Devlet Güvenlik Mahkemesi Başsavcısı Nusret Demiral, 1995 yılında yapılan Türkiye Genel Seçimleri'ne yaklaşık 1 ay zaman kala "Ezan Türkçe okunmalı" diyerek CHP’nin tek parti diktatörlüğünü anımsatan sözler sarf etti. Nusret Demiral'ın büyük tepki toplayan bu sözleri seçimlerde MHP'ye pahalıya patladı.

MHP baraj altında kaldı

"Ezanın Arapça okunmasına karşı değilim" diyerek kendini aklamaya çalışan Demiral, o dönem partiden gelen yoğun tepkilere direnerek ısrarla istifa etmezken MHP seçimlerde baraj altında kalarak TBMM’ye giremedi.

1995 Türkiye Genel Seçimleri'nde merhum Necmeddin Erbakan'ın genel başkanı olduğu Refah Partisi (RP) yüzde 21,38 oranında oy alarak 158 milletvekili çıkardı.

Seçimlerde 2. olan ANAP yüzde 19,65 oy alarak 132 milletvekili çıkarırken, Tansu Çiller'in genel başkanı olduğu Doğru Yol Partisi ise yüzde 19,18 oy alarak mecliste 135 koltuk elde etti.

MHP ise barajın altında kalarak sadece yüzde 8,18 oranında oy aldı.

Ezanın Türkçe okunmasını isteyerek İslam'a adeta cephe alan ve milletin tokadını yiyen Nusret Demiral daha sonra MHP'den istifa etmek zorunda kaldı.