Nusret Demiral kimdir? DGM eski savcısı Nusret Demiral öldü mü?

Nusret Demiral, Türkiye Birleşik Komünist Partisi liderleri Haydar Kutlu ve Nihat Sargın, DEP’li milletvekillerinin davaları, Doç. Dr. Bahriye Üçok, Prof. Dr. Muammer Aksoy, Uğur Mumcu cinayetleri ve Madımak gibi birçok davada savcılık görevini üstlendi.

Nusret Demiral kimdir?

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. Torul, Alapaşa, Bafra ve Samsun savcılıklarında bulundu. Adalet Bakanlığı Ceza işleri Genel Müdürlüğü bünyesinde Tetkik Hakimliği görevi yaptı. Daha sonra Ankara Cumhuriyet Başsavcı yardımcılığı yaptı. Son görevi Mayıs 1984'te kurulan DGM (Devlet Güvenlik Mahkemesi) Başsavcılığı idi.

TBKP liderleri Haydar Kutlu ve Nihat Sargın; hayali ithalatçı Kemal Horzum ve DEP’li milletvekillerinin davaları; Doç Dr. Bahriye Üçok, Prof. Dr. Muammer Aksoy, Uğur Mumcu cinayetleri savcılık görevlerini yürüttüğü davalardan en önemlileridir.

Emekli olduktan sonra MHP Ankara milletvekili adayı oldu. Seçim konuşmaları sırasında ezanın Türkçe okunması yönünde görüş bildirdi. Bu görüş parti içinde ve dışında tepkilere yol açtı. MHP’nin 19.Dönemde meclis dışında kalmasından sorumlu tutularak Disiplin Kurulu’na verildi. Aktif politikadan uzaklaştı.