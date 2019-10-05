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"Nusret-2019 Davet Tatbikatı" başladı

Türkiye'nin ev sahipliğinde, dost ve müttefik ülke unsurlarının katılımıyla 4-20 Ekim tarihlerinde Çanakkale ve Saros Körfezi'nde icra edilecek 'NUSRET-2019 Davet Tatbikatı' başladı.

05 Ekim 2019 Cumartesi 16:54
"Nusret-2019 Davet Tatbikatı" başladı

NATO ve Türkiye'den Deniz ve Hava Kuvvetleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı yüzer ve uçar birliklerle, çeşitli ülkelerden gözlemcilerin katıldığı "Nusret-2019 Davet Tatbikatı" kapsamında, Çanakkale Deniz Müzesi'nde bağlı bulunan "Nusret Mayın" gemisinde açılış gerçekleştirildi.

Mayın Filo Komutanı Mehmet Baybars Küçükatay, burada yaptığı konuşmada, tatbikatın her yıl Türk Deniz Kuvvetleri ev sahipliğinde planlanarak icra edilen fiili bir mayın harbi tatbikatı olduğunu ifade ederek, tatbikatın 20 Ekim’de sona ereceğini söyledi.

Tuğamiral Küçükatay, "Nusret-2019 tatbikatı, Türk Deniz Kuvvetleri ile dost ve müttefik deniz kuvvetleri arasında karşılıklı iş birliği ve birlikte çalışabilirliği geliştirmek maksadıyla her yıl icra edilen mayın harbine yönelik bir davet tatbikatıdır" dedi.

Daha sonra Nara Askeri Limanı ile tarihi Nara Kalesi'nde savunma sanayii firmalarının sergi, sunum, fiili gösterimleri yapıldı.

Tatbikata katılan birlik ve komutanlıkların, mayın harbinin planlama, icra ve kıymetlendirme konularında eğitimini sağlamak, farklı ülkelerden katılan mayın harbi unsurlarının birlikte çalışabilirliğini geliştirmesi amaçlanıyor.

Tatbikata, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından Mayın Filosu Komutanlığı ile 6 mayın avlama gemisi, 1 komuta-kontrol gemisi (mayın dökücü), 1 korvet, 1 karakol botu, 1 helikopter, 1 Sualtı Savunma Görev Timi, 1 Hafif Otonom Sualtı Aracı (HOSA) Timi, Hava Kuvvetleri Komutanlığından 4 jet uçağı (2 görev uçuşu) ve 1 C-130 ile Sahil Güvenlik Komutanlığından 2 sahil güvenlik botu, NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu (SNMCMG-2) kapsamında, İtalya'dan 1 komuta kontrol gemisi, İspanya, İtalya, Türkiye ve Yunanistan'dan 1'er mayın avlama gemisi olmak üzere toplam 5 gemi, İspanya'dan 1 mayın avlama gemisi, Romanya'dan 1 hidrografi gemisi ve 1 Hafif Otonom Sualtı Aracı Timi, ABD, Belçika, Romanya ve Yunanistan'dan patlayıcı maddeleri etkisiz hale getirme (EOD) timleri, Azerbaycan, Bulgaristan, Gürcistan, Katar, Kuveyt, Pakistan ve Romanya'dan toplam 63 gözlemci ve 5 karargah subayı katılım sağladı.

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Haber Tarihi: 05 Ekim 2019 Cumartesi 16:54
  1. Çanakkale
  2. Türkiye
  3. NATO
  4. Azerbaycan
  5. Bulgaristan
  6. Gürcistan
  7. Katar
  8. Kuveyt
  9. Pakistan
  10. Romanya
  11. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
  12. Nusret-2019 Davet Tatbikatı

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