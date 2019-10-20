Nusaybinli vatandaştan terör destekçisi HDP'lilere tokat gibi sözler
Mardin'in Nusaybin ilçesinde TSK'nın terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na tepki olarak açıklama yapmak için bir araya gelen, aralarında HDP'li vekillerin de bulunduğu gruba, bir ilçe sakini çok sert tepki gösterdi. Türk bayrağı açan vatandaş, "Sivillere, Nusaybin halkına bomba, havan atan terörü mü destekleyeceksiniz? İhanet ettiğiniz bayrağın altında yaşamayacaksınız" dedi.20 Ekim 2019 Pazar 17:46
Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgali altındaki bölgelerden düzenlenen saldırılarda 11 kişinin şehit olduğu Nusaybin'de, Mardin Emek ve Demokrasi Platformunun düzenleyeceği basın açıklamasına katılmak için HDP Mardin Milletvekili Pero Dündar ile HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran ile KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik de KESK Şube binası önüne geldi.
"Nusaybin'e bomba atan terör örgütünü mü destekleyeceksiniz?"
Açıklama öncesi elinde Türk bayrağı taşıyan bir kişi, HDP milletvekillerinin de yer aldığı gruba yönelik, "Nusaybin'e bomba atan terörü örgütünü mü destekleyeceksiniz? Ben vatandaşım, Nusaybinliyim. İhanet ettiğiniz bayrağın altında yaşamayacaksınız" şeklinde tepkisini dile getirdi.
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