Nusaybinli minik Mert'e polis ekiplerinden sürpriz ziyaret

MARDİN (AA) - Mardin'in Nusaybin ilçesinde yaşayan ve polisleri çok seven 4 yaşındaki Mert'e polis ekiplerince sürpriz ziyaret gerçekleştirildi.

Nusaybin ilçesinde yaşayan Mert'in ailesi, CİMER üzerinden 4 yaşındaki çocuklarının polislik mesleğine olan sevgisini aktardı.

Bunun üzerine Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mert’i ve ailesini evinde ziyaret etti.

Mert'e çok sevdiği polis üniforması ve polis arabası hediye eden ekipler, daha sonra birlikte pasta kesti.

Çocuğun ailesi de polis ekiplerine duyarlı davranışından dolayı teşekkür etti.



