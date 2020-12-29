  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Nusaybinli minik Mert'e polis ekiplerinden sürpriz ziyaret
Aktüel

Nusaybinli minik Mert'e polis ekiplerinden sürpriz ziyaret

Yeniakit Publisher
2020-12-29 18:58:59 -
Nusaybinli minik Mert'e polis ekiplerinden sürpriz ziyaret

MARDİN (AA) - Mardin'in Nusaybin ilçesinde yaşayan ve polisleri çok seven 4 yaşındaki Mert'e polis ekiplerince sürpriz ziyaret gerçekleştirildi.

Nusaybin ilçesinde yaşayan Mert'in ailesi, CİMER üzerinden 4 yaşındaki çocuklarının polislik mesleğine olan sevgisini aktardı.

Bunun üzerine Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mert’i ve ailesini evinde ziyaret etti.

Mert'e çok sevdiği polis üniforması ve polis arabası hediye eden ekipler, daha sonra birlikte pasta kesti.

Çocuğun ailesi de polis ekiplerine duyarlı davranışından dolayı teşekkür etti.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Aboubakar’a yapılan terbiyesizlik sonrası Emniyet’e flaş çağrı
Spor

Aboubakar’a yapılan terbiyesizlik sonrası Emniyet’e flaş çağrı

Sabah yazarı Hıncal Uluç, Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Vincent Aboubakar'ın annesini kaybetmesinin ardından sosyal medyada paylaşılan küfürler..
Selahattin Demirtaş'ın annesi Sadiye Demirtaş'tan akılalmaz açıklama
Gündem

Selahattin Demirtaş'ın annesi Sadiye Demirtaş'tan akılalmaz açıklama

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş ve Kandil'deki ağabeyi Nurettin Demirtaş'ın annesi Sadiye D..
Putin'in aşı teklifine Erdoğan'dan olumlu cevap! Türkiye ve Rusya'dan flaş karar
Siyaset

Putin'in aşı teklifine Erdoğan'dan olumlu cevap! Türkiye ve Rusya'dan flaş karar

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Soçi kentinde bir araya geldi. ..
Satılık 2017 model Audi
Satılık 2017 model Audi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay