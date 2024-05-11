  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Erdoğan’ın yanından ayırmadığı iki aksesuar! Cübbeli onların ne olduğunu açıkladı

Türkiye tarihinde böyle peşkeş görmedi

Dünyanın en çok kazanan takımları açıklandı! Dudak uçuklatan gelirler: Dünya devi zirvede...

İşkence görüntüleri ifşa oldu: İsrail hapishanelerinde akılalmaz vahşet! Filistinli mahkumların uzuvlarını kesip…

Siyonist sermayenin kirli ağı yeniden gündemde! Blu TV’yi de satın almıştı: Warner Bros. CEO’su Gazze soykırımını nasıl meşrulaştırdı?

11 Mayıs 2024: Günün Âyet ve Hadisi

11 Mayıs 2022: Şirin Ebu Akile'nin vefatı (Gazeteci)

Fitch ve S&P'nin ardından bir kuruluştan daha Türkiye kararı

Time'dan dikkat çeken Filistin kapağı!

Bakan Tunç'tan BM'de kabul edilen tasarı için açıklama
Gündem Nusaybin’de ‘Kurtarılmış Bölge!’ Kullandıkları elektrik kaçak ve yetkililerin müdahalesine de izin verilmiyor. Faturayı Türk Milleti ödüyor
Gündem

Nusaybin’de ‘Kurtarılmış Bölge!’ Kullandıkları elektrik kaçak ve yetkililerin müdahalesine de izin verilmiyor. Faturayı Türk Milleti ödüyor

Yeniakit Publisher
2024-05-11 11:18:00 -

Bu görüntüler Nusaybin’den. Ayda 100 bin kWh elektrik tüketen sitenin kullandığı elektriğin %72’si kaçak.. Elektrik kaçak, hatlarının yeraltına alınmasına ise engel olunuyor. Ekipler sitenin içine girip çalışamıyor. O bölge Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nden kopartılmış ve kurtarılmış! izlenimini veriyor.

Konuyu sosyal medya hesabından duyuran gazeteci Zafer Şahin; “Ama suçlu olan devlet!!! Hep aynı hikaye ve bu bayat hikayenin savunucusu çok. Sadece bu lokasyondaki kaçağın tüm Türkiye’ye maliyeti 2.2 milyon lira!

Dicle Elektrik tüm bölgede 1 milyar liralık yatırım planlıyor ama kaçak elektriğin önüne geçilemiyor. Faturayı bütün Türkiye ödüyor.

Popülizm adım adım bu ülkeyi bir felakete sürüklüyor. Kimse farkında değil. Bir gün “Biz ne yaptık” diyeceğiz ama çok geç olacak.” Diye paylaşım yaptı.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Hasan

Kesin lan elektriğini vatandaş 1 ay ödemedin kesiyorsunuz kansızlar

helal etmek

valla kim hakkımızı yiyorsa kul hakkına giriyorsa helal etmiyorum
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23