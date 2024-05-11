Nusaybin’de ‘Kurtarılmış Bölge!’ Kullandıkları elektrik kaçak ve yetkililerin müdahalesine de izin verilmiyor. Faturayı Türk Milleti ödüyor
Bu görüntüler Nusaybin’den. Ayda 100 bin kWh elektrik tüketen sitenin kullandığı elektriğin %72’si kaçak.. Elektrik kaçak, hatlarının yeraltına alınmasına ise engel olunuyor. Ekipler sitenin içine girip çalışamıyor. O bölge Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nden kopartılmış ve kurtarılmış! izlenimini veriyor.
Konuyu sosyal medya hesabından duyuran gazeteci Zafer Şahin; “Ama suçlu olan devlet!!! Hep aynı hikaye ve bu bayat hikayenin savunucusu çok. Sadece bu lokasyondaki kaçağın tüm Türkiye’ye maliyeti 2.2 milyon lira!
Dicle Elektrik tüm bölgede 1 milyar liralık yatırım planlıyor ama kaçak elektriğin önüne geçilemiyor. Faturayı bütün Türkiye ödüyor.
Popülizm adım adım bu ülkeyi bir felakete sürüklüyor. Kimse farkında değil. Bir gün “Biz ne yaptık” diyeceğiz ama çok geç olacak.” Diye paylaşım yaptı.