Nusaybin ilçe sınırında hareketli saatler! Terör inleri vuruluyor
Mardin’in Nusaybin ilçesi sınırında bulunan Suriye’nin Kamışlı kentinde bölücü terör örgütü PKK/YPG'nin kontrolünde bulunan tesisler hava harekatı ile vuruldu.
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü PKK’nın saldırılarının ardından bölgeye hava harekatı devam ediyor.
Yükselen dumanlar Nusaybin ilçesinden görüldü
Suriye’nin kuzeyine düzenlenen operasyonlarda çok sayıda terör hedefi imha edildi.
Vurulan hedeflerden yoğun dumanlar yükseldi. Yükselen dumanlar Nusaybin ilçesinden görüldü.
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