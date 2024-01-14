  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

CHP Mersin'de dağıldı! Zehir zemberek sözlerle istifa ettiler: 'Bizi ülkeye rezil etti'

İsrailli teröristlerin perişan olduğu görüntüler

Almanya’da çiftçiler ayakta! Hafta boyunca 100 bin traktör yollara çıktı

Devlet Bahçeli ile Mehmet Şimşek arasında şok “emekli maaşı” diyaloğu! O iddia gündemi sarstı! Emekli zammı için bunu istemiş

Alman gazetesinden skandal harita: Operasyonları böyle duyurdular

Sonunda muradına erdi! PKK yandaşından Özgür Özel’e övgüler

Şok ayrıntı ortaya çıktı! 9 askerimizin şehit olduğu hain saldırı böyle gerçekleşmiş! İşte o inanılmaz detay

Özgür Özel’i yıkan haber! Tüm Türkiye’ye böyle duyurdu

Katil köpekler Hamas yöneticisinin ailesine saldırdı

Yeni liste paylaşıldı! Tarım Kredi'de indirim kampanyası
Gündem Nusaybin ilçe sınırında hareketli saatler! Terör inleri vuruluyor
Gündem

Nusaybin ilçe sınırında hareketli saatler! Terör inleri vuruluyor

Yeniakit Publisher
2024-01-14 19:17:00 - 2024-01-14 19:19:36

Mardin’in Nusaybin ilçesi sınırında bulunan Suriye’nin Kamışlı kentinde bölücü terör örgütü PKK/YPG'nin kontrolünde bulunan tesisler hava harekatı ile vuruldu.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü PKK’nın saldırılarının ardından bölgeye hava harekatı devam ediyor.

Yükselen dumanlar Nusaybin ilçesinden görüldü

Suriye’nin kuzeyine düzenlenen operasyonlarda çok sayıda terör hedefi imha edildi.

Vurulan hedeflerden yoğun dumanlar yükseldi. Yükselen dumanlar Nusaybin ilçesinden görüldü.

Fatih Portakal’dan, 9 şehidin ardından şok çıkış! Bunlar tesadüf olabilir mi? PKK’nın yaptığına beni kimse inandıramaz
Fatih Portakal’dan, 9 şehidin ardından şok çıkış! Bunlar tesadüf olabilir mi? PKK’nın yaptığına beni kimse inandıramaz

Gündem

Fatih Portakal’dan, 9 şehidin ardından şok çıkış! Bunlar tesadüf olabilir mi? PKK’nın yaptığına beni kimse inandıramaz
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Abdullah Ağar ABD ve PKK'yı bitirecek 'Arap ülkeleri' hamlesini açıkladı: Bunu yaparsak plan çöker, düğüm çözülür
Abdullah Ağar ABD ve PKK'yı bitirecek 'Arap ülkeleri' hamlesini açıkladı: Bunu yaparsak plan çöker, düğüm çözülür

Gündem

Abdullah Ağar ABD ve PKK'yı bitirecek 'Arap ülkeleri' hamlesini açıkladı: Bunu yaparsak plan çöker, düğüm çözülür

Alçak saldırı terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'deki uzantısı SDG'den itiraf geldi
Alçak saldırı terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'deki uzantısı SDG'den itiraf geldi

Gündem

Alçak saldırı terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'deki uzantısı SDG'den itiraf geldi

Sonunda muradına erdi! PKK yandaşından Özgür Özel’e övgüler
Sonunda muradına erdi! PKK yandaşından Özgür Özel’e övgüler

Siyaset

Sonunda muradına erdi! PKK yandaşından Özgür Özel’e övgüler

ABD'den fonlanan Ruşen Çakır'dan skandal PKK çıkışı!
ABD'den fonlanan Ruşen Çakır'dan skandal PKK çıkışı!

Medya

ABD'den fonlanan Ruşen Çakır'dan skandal PKK çıkışı!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23