Nurtaç Ziyal Afridi GODIVA CEO’su olarak atandı

Afridi ve ekibi, şirketi daha da büyütmek için gerekli her adımı atacak.

İnsan odağıyla çalışacak GODIVA

Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, “İşletme, operasyon ve finans alanındaki uzmanlığını firmamızın yönetiminde bir araya getirecek olan Afridi, insan odağıyla çalışmaya önem verecek. Bugüne dek çok başarılı işlere imza atan Afridi’nin idaresinde GODIVA’nın köklü mirasını koruyacağını ve geleceğe dönük fırsatları değerlendireceğine inanıyorum” dedi.

Mutluluk duyuyoruz

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker de “Nurtaç Ziyal Afridi’nin GODIVA gibi global bir markanın CEO’su olarak atanması mutluluk verici. Afridi’ye yeni görevinde başarılar diliyor, kadın yöneticilerimizin yanında yer alan idarecilerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Nurtaç Ziyal Afridi ise online ve büyük ölçekli market kanallarını da kullanarak GODIVA markalı ürünleri daha geniş kitlelerle buluşturmayı hedeflediklerini belirtti. Afridi, şunları kaydetti: “Köklü ve etkileyici geçmişimiz, inovasyon tutkumuz, daima en iyi malzemeleri kullanma kararlılığımız sayesinde ürünlerimizi benzersiz bir kaliteyle sunuyoruz. Sevilen markamızı çoklu-kanal yaklaşımıyla öne çıkaracak, GODIVA tutkunlarıyla aramızdaki güçlü bağı koruyacak, premium çikolatalarımızın dünyanın her yerinde tüketicilerle buluşmasını sağlayacağız.”

İşte biyografisi

Nurtaç Ziyal Afridi; 2008’de GODIVA’nın, 2014’te ise McVitie’s, Carr’s, Jacobs ve United Biscuits gibi ikonik markaların satın alım süreçlerini yönetmişti. Afridi aynı zamanda GODIVA’nın Japonya, Güney Kore, Avustralya ve Yeni Zelanda operasyonlarının satışına liderlik etti. ŞOK Marketler’in ve Bizim Toptan’ın halka arz süreçlerini yönetti. Afridi son olarak Yıldız Holding’de Strateji ve Büyümeden Sorumlu Başkanlığı görevini yürütüyordu.