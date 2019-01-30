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Nurmagomedov ve McGregor'a ceza

Maç sonunda yaşanan olaylar nedeniyle Rus Khabib Nurmagomedov ve İrlandalı Conor McGregor'a men cezaları verildi

30 Ocak 2019 Çarşamba 09:58
Nurmagomedov ve McGregor'a ceza

Karma dövüş sanatları hafif sıklet unvan maçı sonrasında yaşanan olaylar nedeniyle Rus Khabib Nurmagomedov 9 ay, İrlandalı Conor McGregor 6 ay men cezası aldı.

Nevada Spor Komisyonundan (NSAC) yapılan açıklamada, maç bitiminin ardından iki dövüşçü ve antrenörler arasında yaşanan arbede nedeniyle Rus Nurmagomedov'a 9 ay men ve 500 bin dolar, İrlandalı McGregor'a ise 6 ay men ve 50 bin dolar para cezaları verildiği ifade edildi.

Tarafların cezasının başlangıç tarihi olarak maçın oynandığı 6 Ekim 2018 tarihi belirlenirken, Nevada sınırları içinde şiddet karşıtı düzenlenen bir kampanyaya katılması halinde Nurmagomedov'un cezasının 6 aya düşürüleceği de belirtildi.

Nurmagomedov'un teknik ekibinde yer alan Abubakar Nurmagomedov ve Zubaira Tukhugov ise birer yıl men ve 25 bin dolar para cezası aldı.

Rakibini 4. raunt sonunda mağlup eden Nurmagomedov, şampiyonluk kemerini korumaya devam etmişti.

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Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 09:58
  1. Conor McGregor
  2. Dövüş Sanatları
  3. Khabib Nurmagomedov
  4. Nevada Spor Komisyonu

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