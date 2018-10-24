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Nuri Şahin: Werder benim için lotoda 6 bulmak gibi

Sezon başında Borussia Dortmund'dan Bremen'e transfer olan Nuri, yeni takımı hakkında ilginç bir benzetme yaptı.

24 Ekim 2018 Çarşamba 14:38
Nuri Şahin: Werder benim için lotoda 6 bulmak gibi

Alman Bild Gazetesi İnternet sayfasında yer verdiği bir haberinde, Nuri Şahin'in Sport Bild'e verdiği röportajı okurlarına aktardı.

Bild, Nuri Şahin'in Bundesliga'da üçüncü sırada olan ve Avrupa liglerini hedefleyen Werder Bremen'de mutlu olduğunu ve "Bu külüpte olmak loto'da altıyı yakalamak gibi bir şey" dediğini aktardı.

Tecrübeli oyuncu Nuri Şahin'in Bundesliga'da en genç profesyonel olan futbolcular arasında yer alması da haberde hatırlatılırken başarılı oyuncunun şu sözlerine yer verildi: "Potansiyeli olan bir kulüpteyim, gelecek için hedefleri olan bir kulüp Werder Bremen. Aynı şekilde bir çok hedefi olan bir hoca var takımın başında. Hocamız Florian Kohfeldt, çok çalışıyor, ne zaman gelsem kulüpte, evine ne zaman vakit ayırıyor diye aklıma geliyor. Mesleğini çok seviyor, çok da çalışıyor. Kendisiyle iyi anlaşıyoruz, birlikte çalıştığımız için memnunum. Bana da ihtiyacı olduğunu hissediyorum ve bunun içinde yardımcı olabilmek için ben de çok çalışıyorum. Florian Kohfeldt, son üç dört yıldır oldukça başarılara imza atmış bir teknik direktör, gelecekte çokta büyük görevlere gelebileceğini düşünüyorum."

 KAYNAK: DHA

Haber Tarihi: 24 Ekim 2018 Çarşamba 14:38
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