Nuri Şahin eğer doğru söylüyorsa skandal! TFF’den İsrail Futbol Federasyonu ile ortak karar

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Türk futbolunda büyük skandal patlak verdi!.. Antalyaspor’un İsrailli oyuncuları Jehezkel ve Safuri’nin, Siyonist yönetimin yaptığı soykırım kınanacağı için futbol maçına çıkmama kararı almasının perde arkası aralandı. Söz konusu oyuncuların maça çıkmama kararını, Antalyaspor, Türkiye Futbol Federasyonu ve İsrail Futbol Federasyonu ortak kararla verdiği ortaya çıktı!..

Oyuncuların sözleşmelerine rağmen maça çıkmadıkları için bir yaptırım uygulanması beklenirken, TFF’nin de işin içinde olduğunun ortaya çıkması büyük infiale neden oldu.

Antalyaspor Teknik Direktörü Nuri Şahin’in yaptığı açıklama gündeme bomba gibi düştü. Şahin’in açıklamasını değerlendiren Hukukçu Yaşar Baş, X hesabı üzerinden uzun bir mesaj yayınladı.

Baş’ın paylaşımı şu şekilde:

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Antalyaspor’un İsrailli futbolcularının Gaziantep FK maçı öncesinde Filistin’e destek pankartını boykot etmelerine Antalyaspor ve Türkiye Futbol Federasyonu, İsrail Futbol Federasyonu ile görüşerek birlikte izin vermişler….

Bunu Antalyaspor’un hocası Nuri Şahin söylüyor…

Antalyaspor’un Israil’li iki oyuncusu Jehezkel ve Safuri, sadece Filistin’e başsağlığı mesajı taşıyan pankartı protesto, hatta boykot ederek, Gaziantep FK-Antalyaspor maçına çıkmadı…

İsrailli futbolcu Jehezkel şöyle bir açıklama yaptı;

“Gaziantep FK maçında İsrail'i kınamak için saygı duruşu düzenleneceğini öğrendik. Milli takımın oyuncuları olmaktan gurur duyan futbolcular olarak stadyumda bulunmayacağız. Kalbimiz ve düşüncelerimiz İsrail'deki kardeşlerimiz ve kız kardeşlerimizle."

Takımın hocası Nuri Şahin’in açıklaması ise şöyle;

“Gaziantep maçına gelecek olursak, ben hocayım aynı zamanda da bu grubun liderliğini yapıyorum. Benim oyuncularım aynı zamanda insan. İkisi de Antalyaspor'u çok seviyor ama onların da bir ülkesi, inancı var. Herkes bu konuda özgür. Oyuncularım 'Ben oynamak istemiyorum' demedi. Hem İsrail Futbol Federasyonu hem Türkiye Futbol Federasyonu hem de oyuncularımızla konuşarak ortak karar aldık.”

Almanya’da Mainz kulübü, sadece Filistin’e başsağlığı dileyen oyuncusu Anwar Al Ghazi’nin sözleşmesini sadece bu nedenle feshetti… Fransa’da Nice savcılığı, Nice futbol takımı oyuncusu Yousef Atal hakkında sadece Filistin’e başsağlığı dilediği için terör soruşturması başlattı.. Nice takımı Yousef Atal’i takımın en iyi oyuncusu olduğu halde kadro dışı bıraktı..

Fransa futbol tarihinin en önemli oyuncularından biri olan Karim Benzema, Filistin’e başsağlığı dilediği için Fransa İç İşleri Bakanı tarafından terörist ilan edildi.

Dünyanın bir çok ülkesinde, Filistin’de yaşanan vahşet protesto ediliyor… Ancak bazı ülkeler, bazı kurumlar İsrail vahşetini protesto etmeyi bırakın, soykırıma maruz kalan Filistin halkına başsağlığı dilemeyi bile suç sayıyor….

Dünyanın kabul edilmiş hukuk ilkelerine göre, soykırıma her türlü destek suç sayılır…

Antalyaspor, İsrailli oyuncuların maça çıkmamaları nedeniyle hiç bir açıklama yapmasaydı, kimse de bu boykotun nedeni hakkında bir fikir sahibi olmazdı…

Ancak ilginç bir şekilde; İsrailli oyuncular, Filistin’de işlenen savaş suçlarını ve soykırımı desteklediklerini açıkladı…

Daha da ilginci Antalyaspor’un hocası Nuri Şahin, İsrailli futbolcuların, İsrail’in soykırımını destekleme hakkı olduğunu ve Filistin’e başsağlığını boykot etmelerine kendilerinin izin verdiğini söyledi…

Çok daha ilginci; İsrail’in soykırımına açık destek vererek Filistin’e başsağlığı dilenen maçı boykot etmeye izin verilmesine, Türkiye Futbol Federasyonunun da onay verdiğini söyledi…

Çok çok daha ilginci; Türkiye İsrail ile diplomatik ilişkilerini kestiği bir dönemde, Türkiye’den maaş alan İsrailli oyuncuların, soykırıma destek ve Filistin’e başsağlığı dilenen maçı boykot etmelerine izin ve onay verilmeden önce İsrail Futbol Federasyonu ile de görüştüklerini ifade ettiler…

Tüm bunları da büyük bir cüretkarlıkla, Türk Milletinin gözünün içine bakarak yaptılar…

Sessiz sedasız da yapmadılar… Bunları açıklayarak meydan okudular…

Gerek futbolcuların, gerek Antalyaspor’un hocası Nuri Şahin’in, gerek Antalyaspor yönetiminin, gerekse de Futbol Federasyonu yönetiminin yaptığı şey;

Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin statüsünü düzenleyen Roma Tüzüğü’nün 25, maddesi açık bir şekilde soykırıma cesaret verecek veya kışkırtacak eylemlerin yasak olduğunu düzenliyor.

Biz, İsrailli futbolcu müsveddelerinin boykotu niye görmezden geliniyor diye düşünürken, eğer Nuri Şahin doğru söylüyorsa, meğer arkasında kombine bir onay mekanizması varmış…