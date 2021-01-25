Nuri Genç kimdir? Nuri Genç Hoca’nın hastalığı neydi?

Ömrünü Allah (C.C) ve Peygamber Efendimiz'in (s.a.v) yoluna adayan Karadeniz Bölgesinin kanaat önderlerinden Nuri Genç Hocaefendi yakalandığı koronaya yenik döştü.

Nuri Genç Hoca kimdir?

Nuri Genç Hoca, 1930 yılında Giresun'un Bulancak ilçesinde dünyaya geldi. Dedeleri Batum'dan önce İstanbul'a, oradan Bursa ve Adapazarı bölgesine, son olarak da Bulancak'a yerleşti. Çocukluk yılları Kur'an eğitiminin ve kitap bulmanın zor olduğu yıllarda mücadele içinde geçti. Kur'an eğitimini tamamlamak için dağlara çıktı. Orada kaçak olarak medreselerde hafızlık eğitimini tamamladı, Arapça öğrendi.

İlk görevine fahri resmi statü ile Samsun'un Terme ilçesinde Kur'an öğreticisi olarak başladı. Ardından Piraziz'in Güney Köyü ve Bozat Beldesi'nde görev aldı. Bu görevlerinin ardından Bulancak'a resmen Kur'an öğreticisi olarak atandı. Burada 32 yıl görev yaptıktan sonra da emekli oldu. Bulancak'ta Türkiye Diyanet Vakfı yönetim kurulu üyeliği görevini de yürüten Nuri Genç Hoca, bugüne kadar yüzlerce hafız yetiştirdi.