THY - 66 TL Ağustos - Trabzon
0553 313 94 23

Nuri Bilge Ceylan Bosnalılarla buluşacak

Bosna Hersek'te bu yıl 24.sü düzenlenecek Saraybosna Film Festivali'ne katılacak yönetmen Nuri Bilge Ceylan, sinemasının yanında fotoğraflarıyla da Bosnalılarla buluşacak.

07 Ağustos 2018 Salı 15:04
Nuri Bilge Ceylan Bosnalılarla buluşacak

Bosna Hersek'te bu yıl 24.sü düzenlenecek Saraybosna Film Festivali'ne katılacak yönetmen Nuri Bilge Ceylan, 10-17 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek festival kapsamında "Saraybosna'nın Kalbi Yaşam Boyu Başarı Ödülü"nü alacak.

Ceylan, sadece sinemasıyla değil fotoğraf sanatçısı özelliğiyle de Bosnalılarla buluşacak. 59 yaşındaki sanatçının fotoğraflarından oluşan "Türkiye Sinemaskop" adlı sergi, 11-31 Ağustos tarihlerinde Bosna Hersek Sanat Galerisi'nde ziyaret edilecek.

Ünlü senarist ve yönetmenin Ahlat Ağacı, Bir Zamanlar Anadolu'da, Kış Uykusu, Mayıs Sıkıntısı, Uzak, İklimler ve Kasaba fimleri de festival süresince sinemaseverlerle buluşacak.

 

 

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2018 Salı 15:04
  1. Nuri Bilge Ceylan
  2. 24. Saraybosna Film Festivali

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bosch'tan Türkiye'ye dev yatırım!
    1. Bosch'tan Türkiye'ye dev yatırım!
    2. Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme
    3. Mum lekesi kıyafetten nasıl çıkarılır?
    4. Klima filtresi nasıl temizlenmelidir?
    5. Irak'ta 5 DEAŞ'lı teröriste idam cezası
    6. Emniyet Genel Müdürlüğü KPSS şartı..
    7. Kaşık nasıl parlatılır?
    8. Ekonomist Yalçın: Türkiye'nin..
    9. Posta'dan kovulan Yazgülü Aldoğan..
    10. ABD'nin 'dolar' yalanlamasına..
    11. Yine çakmak gazı yine ölüm! Cesedini..
    12. Şarlatanla ilgili mide bulandıran..
    13. Filo kiralama devi battı! Dalgası..
    14. FETÖ, Eren Erdem'e bilgileri böyle..
    15. TBB'den avukatlara gönderilen mesajla..
    16. Moro Müslümanlarının 120 yıllık hayali..
    17. Galatasaray, PFDK'ya sevk edildi
    18. Elmalı'da yaşanan sel, hayatı olumsuz..
    19. İstanbul Esenyurt'taki dehşet anları:..
    20. Arabayı kurtarayım derken uçurumdan..
    Başkan Erdoğan çağrı yaptı, aşiretler harekete geçti!
    Başkan Erdoğan çağrı yaptı, aşiretler harekete geçti!
    'Eyvah Türkler geliyor'
    'Eyvah Türkler geliyor'
    Akit Soruyor: Şeriat nedir?
    Akit Soruyor: Şeriat nedir?
    Haydar Baş'ın mal varlığına tedbir! Yurt dışına çıkma yasağı da getirildi
    Haydar Baş'ın mal varlığına tedbir! Yurt dışına çıkma yasağı da getirildi
    İYİ Parti'de Yusuf Halaçoğlu depremi!
    İYİ Parti'de Yusuf Halaçoğlu depremi!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    İstifa eden İP'lilerden Meral Akşener'e zehir zemberek sözler
    İstifa eden İP'lilerden Meral Akşener'e zehir zemberek sözler
    Başkan Erdoğan'a yeni başdanışman
    Başkan Erdoğan'a yeni başdanışman