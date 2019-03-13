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Nurettin Doğanay: Bolulu vatandaşlarımızın desteğini bekliyoruz

AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay açıklamalarda bulundu.

13 Mart 2019 Çarşamba 16:18
Nurettin Doğanay: Bolulu vatandaşlarımızın desteğini bekliyoruz

AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, Millet İttifakı’nın terör destekçileriyle hareket ettiğinin CHP’li bir adayın sözleriyle tescillendiğini belirterek, “Bolu’da da, Türkiye’nin her ilinde de CHP’de bu zihniyet hakim” dedi.



AK Partili Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, seçmenden, terör destekçiliğinin artık ayyuka çıktığını söylediği CHP’nin adaylarına gereken dersi vermesini istedi. Doğanay, CHP Edremit Belediye Başkan Adayı Selman Hasan Arslan’ın sözlerinin CHP’nin terör destekçileriyle hareket ettiği gerçeğini bir kez daha ortaya çıkardığını kaydederek, “CHP’nin, PKK’nin siyasi kolu HDP ile kol kola yürüdüğünü defalarca söyledik. Yüzüne farklı bir maske takan CHP’nin adayları her seferinde inkar etse de, Türkiye’nin heryerinde nasıl bir zihniyetin içinde oldukları tescillendi. ‘Kürdistan’a oy vereceğim’ diyen birisinin oyunu kendi oyu sayan CHP zihniyeti, oy derdine düşerek ülkenin geleceğini karanlığa sürüklüyor. Cumhur İttifakı’nın bileşeni olan milliyetçi ve ülkücü kardeşlerimizle birlikte bu zihniyeti tarihin karanlık sayfalarına gömmek için Bolulu vatandaşlarımızın desteğini bekliyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 16:18
  1. Bolu
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