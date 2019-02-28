Nurettin Canikli'ye yeni görev
Savunma eski Bakanı Nurettin Canikli, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu üyeliği ve Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı'na getirildi.28 Şubat 2019 Perşembe 16:43
AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, eski Savunma Bakanı Nurettin Canikli'nin yeni görevini yazılı açıklamayla duyurdu.
Şahin açıklamasında, "Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın takdirleriyle Merkez Yürütme Kurulu üyeliği ve Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı'na İstanbul Milletvekili ve MKYK Üyesi Nurettin Canikli görevlendirilmiştir" ifadesine yer verdi.
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