Nureddin Nebati’ye "Seni seviyoruz" demişti! Serdar Ortaç’tan o edepsizlik için flaş adım

Serdar Ortaç'ın avukatı Esennur Ezgi, ünlü popçuya canlı yayında "Omurgasız" diyen Fatih Portakal'la ilgili dava açacaklarını açıkladı.

Serdar Ortaç, sahnede Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’ye “Seni seviyoruz” diyerek şarkı söylemiş, bu anlar için sunuculuğunu yaptığı haber bülteninde “Serdar Ortaç gibi omurgasız biriyle sahneye çıkıyorsun. Sanatçı demiyorum da ben omurgasız biri” yorumunu yapan Fatih Portakal’a “Çok ayıp” yanıtını vermişti. Sinan Akçıl, yakın dostu Ortaç’la ilgili bu sözlere kayıtsız kalmamış, “Keşke arkanda Serdar kadar iz bırakabilecek olsaydın gün gelip de öbür tarafa göç ettiğimizde” diyerek Portakal’a tepki göstermişti. Ünlü televizyoncuya bir tepki de Ortaç’ın avukatı Esennur Ezgi’den geldi.

Avukat Esennur Ezgi yaptığı paylaşımlarda Portakal’a şöyle seslendi:

“Bakalım savcılıkta nasıl ifade vereceksin… Serdar Ortaç Türkiye’nin en önemli sanatçılarındandır. Sanatçılığıyla tüm dünyaca bilinmektedir. ilkeliliği de tartışmaya kapalıdır. Omurgasız ha! Bekle bakalım. Ben şimdiden sana bir savcılık şikayeti, bir tazminat davası hazırladım. Diğer tüm hukuksal yollar da devam edecek…”

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Avukat Esennur Ezgi, ayrıca Serdar Ortaç’a da “Her avukatlık yaptığım hukuksal konularda olduğu gibi tabii profesyonelliği de bozmadan yeni şikayet ve davamızda da size yapılan neyse bana yapılan da aynı Herkes hukusal olarak yaptığı hukuka ayrıldığı aykırılığın karşılığını alacaktır Serdar Ortaç” mesajını attı.