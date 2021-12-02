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Gündem Nureddin Nebati TBMM'de yemin etti
Gündem

Nureddin Nebati TBMM'de yemin etti

Lütfi Elvan'dan boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığına atanan Nureddin Nebati TBMM'de yemin etti.

Yeniakit Publisher
2021-12-02 15:18:00 -
Nureddin Nebati TBMM'de yemin etti

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TBMM Genel Kurulunda yemin etti.

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından görevden af talebi kabul edilen Lütfi Elvan'dan boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığına Nureddin Nebati'nin atanmasına ilişkin tezkereyi okuttu.

Bilgiç, daha sonra ant içmesi için Nebati'yi kürsüye davet etti.

Nureddin Nebati, kürsüye çıkarak yemin etti.

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