Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin kami olduğu, kariyeri vatanadaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Nureddin Nebati kim?

Nureddin Nebati kimdir kaç yaşında? Nureddin Nebati kariyeri

Nureddin Nebati 1964 yılında Şanlıurfa Viranşehir'de dünyaya geldi. Babası, işadamı Süleyman Nebati, annesi Emine Nebati'dir. On çocuklu ailenin dokuzuncu çocuğudur. Nebati, 2015 yılında verdiği bir röportajda Arap asıllı olduğunu, evde ailesiyle konuşma dilinin Arapça olduğunu ve Türkiye’nin en büyük Arap aşiretlerinden Naimi Aşireti'ne mensup olduğunu belirtmiştir.

Nebati, lise öğrenimini Nizip İmam Hatip Lisesi'nde,[ üniversite eğitimini İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde tamamladı. Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Uluslararası İlişkiler alanında yüksek lisans derecesi aldı. Kardeşleri ile birlikte babasının İstanbul'daki işlerini yönetti. MÜSİAD Genel Merkez Yönetim Kurulu ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) Disiplin Kurulu Üyeliğinde bulundu.

2011 Türkiye genel seçimlerinde (24. Dönem) AK Parti İstanbul 3. Bölge milletvekili oldu. 2013 yılında AK Parti 4. Olağan Kongresinde Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyesi seçildi. AK Parti Genel Merkez Mali ve İdari İşler Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. Haziran 2015 seçimlerinde (25. Dönem) Şanlıurfa, Kasım 2015'te (26. Dönem) İstanbul'dan milletvekili olarak TBMM'ye girdi.

2017 yılında Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında hazırladığı "AK Parti teşkilatlarının demokratik değerlere bakışı üzerine karşılaştırmalı bir analiz: Milli görüşten muhafazakâr demokrasiye" başlıklı tezi ile doktora derecesi aldı. Farklı üniversitelerde Siyaset Bilimi, Türk Siyasal Hayatı, Devlet ve Siyaset Sosyolojisi dersleri verdi.

6 Eylül 2018 ile 2 Aralık 2021 arasında Berat Albayrak ve Lütfi Elvan bakanlığında Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Yardımcısı olarak görev yaptı. Bu görevi devam ederken Kasım 2018'de Mazen Abou Chakra'nın istifası üzerine Türk Telekom Yönetim Kurulu üyeliğine A Grubu pay sahibi tarafından aday gösterilen Nebati atandı.

Lütfi Elvan'ın bakanlıktan istifa etmesi üzerine 2 Aralık 2021'de Hazine ve Maliye Bakanlığına atandı.