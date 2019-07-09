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Nurdoğan Rigel kimdir? Nurdoğan Rigel düşük not cezası

Prof. Dr. Nurdoğan Rigel'in girdiği derslerin vize ve finallerinde düşük not aldığını öne süren İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü son sınıf öğrencisi Savash Porghamrezaeieh, Bölge İdare Mahkemesi'ne başvurarak kağıdının yeniden incelenmesini talep etti. Öğrencisine bilerek düşük not vererek sınıfta kalmasına neden olmakla suçlanan Prof. Dr. Nurdoğan Rigel, "Görevi kötüye kullanmak" suçundan 5 ay hapis cezasına çarptırıldı. Peki Nurdoğan Rigel kimdir?

09 Temmuz 2019 Salı 13:13
Nurdoğan Rigel kimdir? Nurdoğan Rigel düşük not cezası

Prof. Dr. Nurdoğan Rigel'in girdiği derslerin vize ve finallerinde düşük not aldığını öne süren İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü son sınıf öğrencisi Savash Porghamrezaeieh, Bölge İdare Mahkemesi'ne başvurarak kağıdının yeniden incelenmesini talep etti. Öğrencisine bilerek düşük not vererek sınıfta kalmasına neden olmakla suçlanan Prof. Dr. Nurdoğan Rigel, "Görevi kötüye kullanmak" suçundan 5 ay hapis cezasına çarptırıldı. Peki Nurdoğan Rigel kimdir?

Nurdoğan Rigel kimdir?

10 Ağustos 1961 tarihinde doğan Nurdoğan Rigel, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesi. Marmara Üniversitesi Basın-Yayın Yüksek Okulu'ndan mezun oldu. Yüksek lisans ve doktorasını İstanbul Üniversitesi Basın-Yayın Yüksek Okulu'nda tamamladı. Doktora sonrası burslu olarak ABD'ye gitti. 1995 yılında iletişim bilimleri doçenti oldu. Türk Haberler Ajansı (THA) ve Güneş Gazetesi'nde çalıştı. 1990 yılından bu yana İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde görev yapıyor.

 

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 13:13
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