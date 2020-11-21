  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Nur Sultan’ın cam seraları kış ortasında yazı yaşatıyor
Aktüel

Nur Sultan’ın cam seraları kış ortasında yazı yaşatıyor

Botanik Park Müdürü Saule Muhtubayeva: - "Şu anda portakal, muz gibi ağaçlarımız meyve veriyor. Arokarya, sikas gibi birçok nadir bitkileri yetiştirmede başarı yakaladık. Orkidelerimiz çiçek açıyor"

Yeniakit Publisher
2020-11-21 11:26:24 -
Nur Sultan’ın cam seraları kış ortasında yazı yaşatıyor

NUR SULTAN (AA) – MEİRAMGUL KUSSAİNOVA - Kazakistan’ın başkenti Nur Sultan’daki 2 bini aşkın tropikal ve subtropikal bitkiye ev sahipliği yapan "cam seralar" ziyaretçilere kışın yaz keyfi yaşatıyor.

Nur Sultan’daki Botanik Bahçe’nin tam ortasına kurulan ve 2018’de hizmete açılan seralar her biri 13 metre yükseklikte, üçgen şeklindeki iki cam binadan oluşuyor.

Toplamda 1500 metrekare alana sahip tek katlı seralarda 2 binden fazla tropikal ve subtropikal bitki yetiştiriliyor.

Orta Asya coğrafyasında hiç görülmeyen bitki ve ağaç türleri ise seralara İspanya, Almanya, Hollanda, Umman ve Sri Lanka gibi ülkelerden getiriliyor.

Bitkilerin bakımı, uzman ekibin yanı sıra sera bünyesinde araştırma yürüten başkentteki üniversite öğrencileri tarafından gerçekleştiriliyor.

Yaz aylarında bitkilerin hava alması için üstü açılabilir şekilde tasarlanan sera kompleksi yüzde yüz otomatik sistemle yönetiliyor.

- 100’den fazla kaktüs türü bulunuyor

Botanik Park Müdürü Saule Muhtubayeva, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kış mevsiminin yaklaşık 6 ay sürdüğü Nur Sultan’da tropikal bitki yetiştirmenin kolay bir iş olmadığına dikkati çekerek, "Şu anda seramızın tropikal bölümünde, portakal, muz gibi ağaçlarımız meyve veriyor. Arokarya, sikas gibi birçok nadir bitkileri yetiştirmede başarı yakaladık. Orkidelerimiz çiçek açıyor." dedi.

Muhtubayeva, subtropikal bölümünde 100’den fazla kaktüs türünün bulunduğunu ifade ederek, söz konusu bitki türlerinin yetiştiği serada özellikle taş bitki olarak bilinen Lithopsların, ziyaretçilerden büyük ilgi gördüğünü söyledi.

- Cam seralar yılda 3 bin kişi ağırlıyor

Ziyaretçilerine kış ortasında yaz keyfi yaşatan cam seralar yılda 3 bin kişi ağırlıyor.

Açıldığı günden bu yana büyük ilgi ile ziyaretçi akınına uğrayan seralar fotoğraflarını yeşillikler arasında çektirmek isteyenler tarafından da sıkça tercih ediliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CANLI YAYIN! Dilipak’tan flaş Alaattin Çakıcı ve Bülent Arınç açıklaması
Gündem

CANLI YAYIN! Dilipak’tan flaş Alaattin Çakıcı ve Bülent Arınç açıklaması

Gazetemiz yazarı Abdurrahman Dilipak, yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’ programında, Mehmet Özmen’in gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Dili..
Azerbaycan harekete geçti! Fransızlara büyük şok
Dünya

Azerbaycan harekete geçti! Fransızlara büyük şok

Azerbaycan'ın Paris Büyükelçiliği, Dağlık Karabağ'da Fransız vatandaşlarının işlediği savaş suçları için Fransa'nın adli makamlarına suç duy..
Çobanlar ile çiftçiler çatıştı, 500 bin kişi bölgeden kaçtı!
Dünya

Çobanlar ile çiftçiler çatıştı, 500 bin kişi bölgeden kaçtı!

Nijerya Devlet Acil Durum Yönetim Ajansı (SEMA) Genel Sekreteri Emmanuel İshior, Benue eyaletindeki çobanlar ile çiftçiler arasında devam ed..
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay