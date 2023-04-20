Numan Kurtulmuş'tan tepki: Bunu görmemiz lazım

Huzurevleri Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde bulunan AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığına yapılan silahlı saldırı sonrasında AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, bölgeye gelerek inceleme yaptı. Ardından açıklama yapan Kurtulmuş, "Son derece kötü ve ürkütücü bir hadiseyle karşılaştık. AK Parti Çukurova ilçe binamızda bir saldırgan tarafından 14 el bilerek parti amblemimizin ve parti binamızın olduğu camlara ateş edilmiştir. Allah’a çık şükür içeride kimsenin olmaması, çevrede kimseye isabet etmemesi dolayısıyla bir can kaybı yada yaralanma olmadı. Gördüğünüz gibi son derece işlek bir caddenin üzerinde de bu bina. Oradan geçen vatandaşlarımıza da zarar gelebilirdi. Binamızda arkadaşlarımız o saatte onlara da zarar gelebilirdi” dedi.

“Böyle bir saldırının olması düşündürücüdür”

Kurtulmuş, ”Öncellikle AK Parti Çukurova ilçe başkanımıza, il başkanımıza, milletvekillerimize ve AK Parti teşkilat mensuplarına geçmiş olsun dileklerimi ifade ediyorum. Allah korumuş oldu. Tabii seçim arifesinde seçim kampanya anayasanın hızla sona doğru yaklaştığı bugünlerde böylesine bir saldırının olması düşündürücüdür. Fevkalade dikkat etmemiz gereken bir dönemden geçiyoruz. Bir takım provokatörlerin Türkiye’de hem seçimi gölge düşürmek hem de Türkiye’de toplumsal kamplaşmayı arttırmak yada kışkırtmak için bir provokasyonlar yapması ihtimalinin olduğunu gösteriyor bu olay” dedi.

“Olayın bütün boyutlarıyla ortaya çıkarılmasını temenni ediyoruz”

Zanlının emniyette ifadesinin alındığını dile getiren Kurtulmuş, ”Olayın bütün boyutlarıyla orta çıkarılmasını temenni ediyoruz. Ümit ederiz ki arkasında başka bir şey yoktur. Ama arkasında ne varsa sadece silahı sıkan burada bu ateşlemeyi yapan kişi değil. Bunun arkasında kimler varsa bunların da kamuoyunun önüne çıkarılması güvenlik güçlerimizin sorumluluğudur. Bu konuda çok titiz bir çalışma yürütülmektedir. Ben bir kere daha AK Parti ilçe binasına yapılan bu saldırıyı şiddetle kınıyorum” dedi.

“Sadece siyasi partinin binasına yapılmış saldırı değil Türkiye demokrasisine yapılan bir saldırı”

”Bunun sadece bir siyasi partinin binasına yapılmış bir saldırı olmadığının da altını çizmek isterim. Bu tür saldırıların aslında Türkiye demokrasisine yapılan açık ve aleni bir saldırı olduğunu görmemiz lazım" ifadelerini kullanan Kurtulmuş, "Bütün siyasetçiler olarak ötekileştirici dili kullanmadan efendim bu tür saldırılan arkasında başka niyetler, hesaplar görmeden açıkça ortaya koymamız gereken huşu bu. Türk demokrasisine yapılan aleni bir saldırıdır. Hangi partiye yapılırsa yapılsın siyaset kurumunu itibarsızlaştırmak yada siyaseti ötekileştirmek için yapılmış bir saldırı olduğu açıktır."

"Türkiye’de en iyi yaptığımız işlerden birisi seçimdir”

Kurtulmuş, ”Yine bazıları bu saldırılar vesilesiyle önümüzdeki seçime gölge düşürmek isteyebilirler. Türkiye’de seçim güvenliğini tartışma konusu yapmak isteyenler olabilir. Önce şunu söylem isteriz ki Türkiye’de çok şükür artın en iyi yaptığımız işlerden birisi seçimdir. Türkiye’de bu seçim döneminde de Allah’ın izniyle seçim güvenliği sonuna kadar sağlanarak sadece kampanya sırasında değil sandıkların oy verme gününü başladığı, sandıkların açıldığı ana kadar ve ondan sonrasında da güvenlik tam manasıyla sağlanacaktır. Bu tür tartışmalar, bu tür çatışmalar saldırılar seçim güvenliğine gölde düşürmek amacına matuf olabilir. Vatandaşlarımız rahat olsun, Türkiye huzur içerisinde, esenlik içerisinde güvenlik içerisinde bir seçim kampanyası yürütecek. Demokratik standartları son derece yüksek bir seçim kampanyası sonucu vatandaşlarımızın özgür iradesi sandığa yansıyacak" dedi.

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