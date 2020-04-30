Numan Kurtulmuş'tan muhalefete çağrı

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Biz10TV'de Türkiye gündemine ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin soruları cevapladı.

Koronavirüsle mücadelede ülke olarak çok şey atlattıklarını ifade eden Kurtulmuş, "Sağlık alt yapımızın güçlü oluşundan ve alınan tedbirler sayesinde bu süreci güzel yönetiyoruz. Bu dönemde çok güçlü ülkelerin kağıttan kaplan olduğunu da gördük" dedi.

“Bu konu üzerinden siyaset yapmayalım”

Türkiye'yi ve dünyayı etkileyen koronavirüs salgınına karşı hep birlikte hareket edilmesi gerektiğini vurgulayan Kurtulmuş muhalefete çağrı yaparak şu ifadeleri kullandı:

"Koronavirüs döneminde siyasi farklılıklarımızı bırakıp hizmet götürme yolculuğuna başladık. Burada AK Parti yönetiminin hizmetleri kesmek gibi durumu yoktur. Her siyasi partiden insan yardım yapabilir. Ben muhalefete şunu söylemek istiyorum; Bu konu üzerinden siyaset yapmayalım. Bu zor günleri Cumhurbaşkanı Erdoğan öncülüğünde iyi yönetiyoruz. Sağlık sektörümüz harika çalışıyor. Devletimiz büyük bir devlettir."

Koronavirüs ile şehir hastanelerinin ne kadar önemli yatırımlar olduğunun görüldüğünü ifade eden Kurtulmuş, "Geçen gün bir arkadaşım mesaj attı hala telefonumda duruyor. Attığı mesajda 'İyi ki Devlet Şehir Hastanelerini hayata geçirmiş' diyor. Üretmeye, çalışmaya milletimiz için hizmet etmeye kayıtsız şartsız devam edeceğiz." dedi.

"Diyanet İşleri Başkanı olması gerektiği gibi konuşmuştur"

Kurtulmuş, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın ramazanın ilk cumasında günü verdiği hutbeye değinerek, "Diyanet İşleri Başkanı İslam dinine dair bir şey anlatmıştır. Bundan bir küçük azınlık rahatsız olabilir. Ne demelerini bekliyordu bunlar. Mantıksız ve son derece baskıcı zihniyet ile onların düşüncelerini kabul etmelerini istiyorlar. Açıkça dini değerlere saldırmışlardır. Bu marjinal bir çıkıştır." ifadelerini kullandı.