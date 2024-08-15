Numan Kurtulmuş’tan Mahmud Abbas'a anlamlı hediye! Ne olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis Genel Kurulu'na hitap etmek için Türkiye'ye gelen Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya geldi. Kurtulmuş, görüşmenin sonunda Abbas'a, Kur'an-ı Kerim, Türk yapımı bir silah ve Filistin bayrağı hediye etti. Kurtulmuş, Abbas’a hediyelerini takdim ettikten sonra, "Örfümüzde silah, bayrak ve Kur'an-ı Kerim davaya sadakatin remzidir. Böylece Filistin davasına bağlılığımızı teyit etmiş olduk" ifadesini kullandı.

Ayrıca TBMM Başkanı Kurtulmuş, günün anısına Milli Eğitim Bakanlığı Olgunlaşma Enstitüsü tarafından yapılan, üzerinde Türkiye ve Filistin bayrakları ile Filistin kefiyesinin remzi, Filistin bayrağının renkleri, TBMM logosunun yer aldığı atkı da hediye etti. Söz konusu atkılar, günün anısına TBMM Genel Kurulu’ndaki milletvekillerine ve davetlilere de dağıtıldı. Ayrıca ziyaret anısına bastırılan hatıra pul da Kurtulmuş tarafından Abbas’a takdim edildi.

ERDOĞAN İLE DE BİR ARAYA GELDİ

Öte yandan, TBMM Genel Kurulu'ndaki Filistin konulu olağanüstü toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ve TBMM Başkanı Kurtulmuş ile bir araya geldi.

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Görüşmede, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, meclis başkanvekilleri, grup başkanvekilleri ve milletvekilleri de yer aldı.