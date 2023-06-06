Numan Kurtulmuş'tan 'Can Atalay' açıklaması!

CHP Grup Başkanı Özgür Özel ile grup başkanvekilleri Burcu Köksal ve Ali Mahir Başarır ile görüşen Kurtulmuş, görüşmenin ardından yaptığı açıklamasında, "Kısa ama yararlı bir görüşme oldu. Meclis’i çok önemli bir gündem bekliyor. Fedakar bir işbirliği içerisinde çalışacağız" dedi.

Gezi tutuklusu Can Atalay ile ilgili de konuşan Kurtulmuş, "Bu konuda şu anda devam eden bir mahkeme süreci var. Tutuklu olan bir kişiden bahsediliyor. Ümit ediyorum ki en kısa süre içerisinde mahkeme kararını verir. Öncelikle şahsın tutukluluk halinin bitmesi, kararın bir an evvel verilmesi lazım. Bizim baştan beri söylediğimiz şey yargının adil olmasının temel prensiplerinden biri mümkün olduğu kadar kısa süre içinde kararını vermesidir. Biz kararın bir an evvel kesinleşmesini temenni ederiz" değerlendirmesinde bulundu.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise "Sayın Kurtulmuş desteğimizi istedi. Biz yarın aday çıkaracağız. Sayın Kurtulmuş, 2 yıl boyunca tarafsız olursa, biz 2. dönem adaylığında kendisini destekleyeceğiz ve karşısına aday çıkarmayacağız" ifadelerini kullandı.