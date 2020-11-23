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Gündem Numan Kurtulmuş’tan Almanya’nın gemi provokasyonuna tepki
Gündem

Numan Kurtulmuş’tan Almanya’nın gemi provokasyonuna tepki

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Türk gemisine yönelik Alman fırkateyninden yapılan hukuk dışı müdahaleye sert tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2020-11-23 16:24:00 -
Numan Kurtulmuş’tan Almanya’nın gemi provokasyonuna tepki

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Türkiye'den Libya'ya bir takım muhtelif gıda ve boya yardımı götüren kargo gemisine Yunan komutan idaresindeki Alman fırkateyninden yapılan hukuk dışı müdahaleye sert tepki gösterdi.

Twitter’dan paylaşım yapan Numan Kurtulmuş, ‘Türkiye'den Libya'ya giden Türk ticaret gemisine yönelik bir Alman fırkateyninden yapılan korsan müdahale kabul edilemez’ dedi.

Numan Kurtulmuş, ‘Uluslararası hukuka tamamen aykırı bu barbarlığa karşı her türlü yasal hakkımızı kullanmaktan çekinmeyeceğiz’ ifadelerine de yer verdi.

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