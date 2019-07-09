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Numan Kurtulmuş'tan Ali Babacan açıklaması!

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti'den istifa ederek yeni parti hazırlığında olan Ali Babacan ile ilgili olarak dikkat çeken bir açıklama yaptı.

09 Temmuz 2019 Salı 13:17
Numan Kurtulmuş'tan Ali Babacan açıklaması!

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Ali Babacan'ın AK Parti'den istifasına dair "Kendi tercihidir, saygı duyarız. AK Parti'den ayrılık, partiye zarar vermez. İsteyen, istediği partiyi kurabilir" dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, CNN Türk canlı yayınında gündemi değerlendirdi, soruları yanıtladı.

Kurtulmuş, eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın AK Parti'den istifasını değerlendirdi.

"İsteyen istediği partiyi kurabilir"

AK Partili Kurtulmuş, Babacan'ın istifası ve yeni parti iddialarına ilişkin "Kendi tercihidir, saygı duyarız. Ancak siyaset kişisel bir takım kariyer hesapları ile ya da bir takım kişisel değerlendirmelerle oluşan bir süreç değildir. Sonuçta AK Parti'nin temelinde onlarca yıl süren siyasi bir emek ve çaba var. Siyaset emek işidir, çaba işidir. Siyaset yeri geldiği zaman çok ağır yükleri yüklenme işidir. Siyaset bir mücadele işidir siyaset bir iddia ve irade işidir. Dolayısıyla bugün böyle tecelli etti böyle yapalım yarın böyle yapalım işi değildir. AK Parti'den ayrılık, partiye zarar vermez. İsteyen, istediği partiyi kurabilir" dedi.

'S-400' açıklaması

Kurtulmuş, S-400 konusuna ilişkin ise "Büyük kriz olacağı söylenen S-400 meselesini de çözdük. Türk-ABD ilişkileri kopar denildi ama en sonundan kapalı ağızla ABD Başkanı'nın tabiri caizse örtülü olarak geri adım attığı, özür dilediği ve faturayı da biraz Obama dönemine çıkartarak 'Türkiye'ye karşı adil davranılmadı, biz onlara Patriot vermedik' manasına gelen sözleriyle belirli bir noktaya geldi" şeklinde konuştu.

Hükümet sistemi

AK Partili Numan Kurtulmuş, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi elbette eksikler, noksanlar olabilir. Bunların giderilmesi için de çalışmalar yürütülüyor. Eski sistemde kalma alışkanların giderilmesiyle ilgili de bazı rötuşlar da yapılacak." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 13:17
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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